En el mes del adulto mayor, los gemelos Manuel y Juan Rodríguez representan mucho más que una historia deportiva. A sus 67 años, ambos continúan rompiendo barreras y demostrando, desde la cancha, el poder de la inclusión, la perseverancia y el amor por el deporte.

Los hermanos ponceños, integrantes del Club de Baloncesto Adaptado de Juana Díaz en Special Olympics Puerto Rico, conquistaron recientemente la medalla de plata en el Torneo Oficial de Baloncesto 3x3 celebrado en Juncos.

Con cerca de una década vistiendo los colores del club, Manuel y Juan se han convertido en ejemplo de superación dentro y fuera del tabloncillo. Juan, incluso, logró regresar a la competencia tras enfrentar problemas de salud que lo alejaron por meses.

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“Yo nunca peleo y he aprendido muchas cosas de cómo es el baloncesto”, expresó Juan.

Además del baloncesto, ambos representaron a Puerto Rico en sóftbol durante los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de 2007 en China, experiencia que marcó sus vidas.

“Viajar a pueblos y a otros países ha sido una experiencia muy grande en mi vida”, dijo Manuel.

Para su entrenador, Damián Pérez, dirigir a los gemelos ha sido motivo de orgullo por la disciplina, entusiasmo y ejemplo que ofrecen a otras generaciones de atletas dentro del movimiento de Olimpiadas Especiales.