El árbitro puertorriqueño Jorge Vázquez recibió en la tarde de ayer, jueves, noticias determinantes sobre el tumor que le fue descubierto en una parte de la espina dorsal y que le forzó a retirarse de las canchas esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La primera noticia recibida es muy buena y alentadora: el tumor no es canceroso.

“Es no maligno, no es cáncer”, dijo Vázquez súperaliviado al comunicar a Primera Hora el diagnóstico que le informó el jueves su radiólogo intervencional, la persona le realizó la biopsia.

Mientras, Vázquez también conoció la causa de origen del tumor. La misma es una condición conocida como la enfermedad de Paget, que se definir como un trastorno crónico del hueso en el que la destrucción y la formación ósea ocurren de manera anormal y acelerada, lo que hace que el hueso nuevo sea más grande pero más débil. Puede afectar uno o pocos huesos y causar dolor, deformidad o fracturas.

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“Es una enfermedad que causa degeneración en el hueso. Son casos raros, pocos en el mundo. Pero se brega con eso. Se me cayó un peso de encima al saber que no es cáncer, lo que hubiera implicado quimioterapias y muchas consecuencias”, destacó Vázquez, quien aprovechó para agradecer a Dios y a todas las personas que han orado por él y su familia desde que hizo pública su situación de salud al dejar de trabajar en la temporada del BSN el pasado 8 de abril.

El oficial ponceño, quien admite que extraña la cancha como no se puede tener idea, pero que a la vez ama el tiempo que ha pasado para reflexionar, encontrarse con Dios y vivir al máximo el amor de la familia, explicó que ahora espera por citas con el neurocirujano para ver cuál será el próximo paso.

“Hay tres tipos de procedimientos posibles. Ellos decidirán al analizar cómo está eso ahí”, dijo Vázquez sobre el tumor que le ha causado efecto en dos vértebras y le produce dolor por haber provocado una fracturas en el área.

“Entiendo el próximo paso es la cirugía para aliviar el dolor de esa fractura. Reconstruir esa área de la columna vertebral afectada. Y luego procedimientos para fortalecimiento de esas áreas dónde los huesos están afectadas”, dijo Vázquez.

Según el portal https://rheumatology.org/, la enfermedad de Paget es una con la que se puede vivir, en muchos casos con buena calidad de vida.

Según la página referida, un diagnóstico y un tratamiento temprano pueden ayudar a controlar su enfermedad de manera eficaz aunque igualmente no se pueden descartar algunas complicaciones, por lo que es importante que un reumatólogo o un especialista en huesos realice exámenes de manera regular al paciente.

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Ahora bien, las personas con enfermedad de Paget pueden beneficiarse de la fisioterapia y el uso de bastones, andadores, aparatos ortopédicos y dispositivos de amortiguación para ayudar a mejorar los síntomas o prevenir caídas que podrían provocar una fractura si un caso fuera avanzado.

Bautizada la enfermedad de Paget en honor al Dr. Sir James Paget, quien fue el primer médico que describió la condición en el 1876, esta condición afecta principalmente a personas mayores de 50 años, especialmente hombres caucásicos, y suele presentarse en la pelvis, columna, caderas, piernas y cráneo. Sus síntomas incluyen dolor óseo y articular, fracturas, pérdida auditiva y deformidades.

El diagnóstico se confirma mediante análisis y estudios de imágenes. El tratamiento busca aliviar el dolor y reducir el deterioro óseo con medicamentos como bifosfonatos. Aunque no tiene cura, el diagnóstico temprano y seguimiento médico permiten mantener buena calidad de vida, agrega el portal referido arriba.