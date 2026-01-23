Denver. El versátil pelotero de cuadro y jardinero Willi Castro y los Rockies de Colorado formalizaron un contrato de dos años por $12.8 millones de dólares el jueves.

Castro pasó la última temporada con los Twins de Minnesota y los Cubs de Chicago, bateando para .226 con 11 jonrones y 33 carreras impulsadas. Jugó en las tres posiciones de los jardines además de ver tiempo en tercera base y campocorto.

Incluso lanzó una entrada mientras estaba con los Twins.

El jugador de origen dominicano nacido en Puerto Rico, de 28 años, hizo su debut en las Grandes Ligas el 24 de agosto de 2019 con Detroit. Pasó cuatro temporadas con los Tigers antes de unirse a los Twins, donde fue elegido al Juego de Estrellas en 2024. Fue traspasado a los Cubs en julio.

El lanzador derecho Garrett Acton fue dado de baja para abrir un espacio en la númina.