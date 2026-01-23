Manatí recibirá con bombos y platillos a Carlos Beltrán tras su visita a Cooperstown
El recibimiento será este domingo al frente del Estadio Pedro Román Meléndez.
El municipio de Manatí celebrará este domingo una actividad abierta al público frente al Estadio Pedro Román Meléndez para recibir a Carlos Beltrán de su viaje a Cooperstown, Nueva York, tras ingreso al Salón de la Fama del Béisbol.
El evento, que se llevará a cabo a partir de las 4:00 p.m., reunirá a familias, deportistas, líderes comunitarios y fanáticos del béisbol de toda la isla. Además, incluirá actos protocolares, música en vivo a cargo de Norberto Velez y Joseph Fonseca, así como fuegos artificiales y varias sorpresas para el disfrute de todos los asistentes.
“Agradezco a Manatí y a Puerto Rico por el cariño y apoyo que me han dado durante todo este proceso. Estoy viviendo un momento único en mi vida, demasiado especial y me encanta la idea de poder compartirlo con mi gente y en mi pueblo. Han sido días intensos, de mucho estrés y al mismo tiempo llenos de felicidad, así que espero poder relajarme saludando y celebrando con los míos”, expresó Beltrán en declaraciones escritas.
Por su parte, el alcalde de Manatí, José Sánchez González, resaltó que esta celebración es un gesto de gratitud y admiración hacia la trayectoria de exjardinero, quien con su esfuerzo y liderazgo elevó el nombre de Manatí y de Puerto Rico a nivel internacional.