El municipio de Manatí celebrará este domingo una actividad abierta al público frente al Estadio Pedro Román Meléndez para recibir a Carlos Beltrán de su viaje a Cooperstown, Nueva York, tras ingreso al Salón de la Fama del Béisbol.

El evento, que se llevará a cabo a partir de las 4:00 p.m., reunirá a familias, deportistas, líderes comunitarios y fanáticos del béisbol de toda la isla. Además, incluirá actos protocolares, música en vivo a cargo de Norberto Velez y Joseph Fonseca, así como fuegos artificiales y varias sorpresas para el disfrute de todos los asistentes.

PUBLICIDAD

“Agradezco a Manatí y a Puerto Rico por el cariño y apoyo que me han dado durante todo este proceso. Estoy viviendo un momento único en mi vida, demasiado especial y me encanta la idea de poder compartirlo con mi gente y en mi pueblo. Han sido días intensos, de mucho estrés y al mismo tiempo llenos de felicidad, así que espero poder relajarme saludando y celebrando con los míos”, expresó Beltrán en declaraciones escritas.

Por su parte, el alcalde de Manatí, José Sánchez González, resaltó que esta celebración es un gesto de gratitud y admiración hacia la trayectoria de exjardinero, quien con su esfuerzo y liderazgo elevó el nombre de Manatí y de Puerto Rico a nivel internacional.