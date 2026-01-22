Los Criollos de Caguas anunciaron el fin de la etapa de Jesús “Motorita” Feliciano como gerente general de la franquicia, cerrando un ciclo de seis años que incluyó la conquista de tres campeonatos.

El presidente del equipo, Raúl Rodríguez Font, destacó la contribución de Feliciano al desarrollo y los logros del club.

“Deja una marca imborrable en los Criollos de Caguas. Fueron seis años de trabajo y de compromiso con esta franquicia, que nos permitieron vivir momentos inolvidables y celebrar tres campeonatos. Le damos las gracias por representar estos colores con orgullo y le deseamos lo mejor en todo lo que venga para él y su familia”, expresó Rodríguez Font.

El vicepresidente de la organización, Arturo Ondina, resaltó la importancia de Feliciano en la estabilidad y consistencia del equipo.

“Ha sido una figura clave en la consistencia de nuestra franquicia durante los últimos seis años. Le agradecemos profundamente su entrega, su compromiso y el liderato con el que ayudó a construir un proyecto ganador que nos llevó a celebrar tres campeonatos. Siempre tendrá un lugar especial en la historia de los Criollos”, afirmó Ondina.

Feliciano, por su parte, compartió un mensaje de gratitud hacia la gerencia, el personal y los jugadores.

“Cierro un capítulo muy especial en mi vida como gerente general de los Criollos de Caguas… Gracias a todos los que hicieron posible estos seis años inolvidables, y sobre todo a los jugadores, quienes en el terreno lograron que celebráramos tres campeonatos. Hoy es momento de un merecido descanso junto a mi familia y solo me resta desearle el mayor de los éxitos a los Criollos”.