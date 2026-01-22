Nueva York. Los Mets de Nueva York, con un plantel activo, adquirieron la noche del miércoles al as abridor Freddy Peralta y al derecho Tobias Myers desde Milwaukee, en un intercambio que envió a dos jóvenes prospectos de alto perfil a los Brewers.

Milwaukee recibió al lanzador Brandon Sproat y al infielder/jardinero de ligas menores Jett Williams. Ambos estaban clasificados entre los 100 mejores prospectos del béisbol por Baseball America.

Peralta le da a los renovados Mets un abridor de primera línea después de que su rotación flaqueara en la segunda mitad de una muy decepcionante temporada 2025. El movimiento se produjo horas después de que Nueva York presentara formalmente al agente libre Bo Bichette en una conferencia de prensa en el Citi Field, y una noche después de que el equipo obtuviera al talentoso jardinero central Luis Robert Jr. en un canje con los White Sox de Chicago.

“Adquirir a Freddy añade otro abridor establecido para ayudar a liderar nuestra rotación”, dijo en un comunicado el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns. “Durante la temporada muerta buscamos complementar nuestra rotación con otro lanzador de primer nivel, y estamos encantados de poder traer a Freddy a los Mets”.

Peralta tuvo marca de 17-6 con efectividad de 2.70 en 33 aperturas la temporada pasada, cuando lideró la Liga Nacional en victorias y terminó quinto en la votación al Premio Cy Young. Ponchó a 204 bateadores en 176 2/3 entradas y fue seleccionado a su segundo Juego de Estrellas.

El derecho de 29 años no ha estado en la lista de lesionados desde 2022, cuando estuvo fuera por una distensión en el dorsal y luego inflamación en el codo. Está programado para ganar 8 millones de dólares esta temporada y puede convertirse en agente libre tras la Serie Mundial. Es el más reciente exjugador de Milwaukee adquirido por Stearns, quien dirigió la oficina principal de los Brewers de 2015 a 2023.

“Obviamente conoce muy bien a los jugadores. Mira, él y yo hemos trabajado muy bien juntos durante muchos, muchos años. Evidentemente le tengo mucho cariño”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Brewers, Matt Arnold. “Hoy es su aniversario y yo estuve en su boda. Venimos de lejos. Creo que quizá arruiné su cena de aniversario. Mira, es un querido amigo. Ojalá, de nuevo, este tipo de canjes funcionen para ambos”.

Myers, de 27 años, tuvo marca de 9-6 con efectividad de 3.00 en 25 aperturas y dos apariciones como relevista como novato en 2024, antes de registrar 1-2 con 3.55 en seis aperturas y 16 relevos la temporada pasada, cuando Milwaukee ganó su tercer título divisional consecutivo y avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“En las últimas dos temporadas, Tobias se ha convertido en un lanzador de Grandes Ligas extremadamente valioso”, dijo Stearns. “Su capacidad para lanzar tanto en la rotación como en el bullpen le permite ayudar a nuestro equipo de múltiples maneras”.

La salida de Peralta marca la tercera temporada baja consecutiva en la que los Brewers, cuidadosos con el gasto, canjean a un lanzador estelar que entra al último año de su contrato.

Hace dos años, enviaron al ganador del Cy Young de la LN en 2021, Corbin Burnes, a Baltimore por el infielder Joey Ortiz y el zurdo DL Hall. El invierno pasado, Milwaukee traspasó al relevista dos veces All-Star Devin Williams a los Yankees de Nueva York por el zurdo Néstor Cortés y el antesalista Caleb Durbin.

“Estas decisiones siempre son difíciles”, dijo Arnold. “Nos encantó tener a Freddy Peralta aquí y todo lo que significó para esta franquicia. Acabo de tener una llamada emocional con él”.

Burnes y Williams pasaron solo una temporada con los equipos que los adquirieron desde Milwaukee antes de firmar en otro lugar como agentes libres. Burnes acordó un contrato de seis años y 210 millones de dólares con Arizona antes de la temporada 2025, y Williams firmó el mes pasado un acuerdo de tres años y $51 millones con los Mets.

Aunque los Brewers no tendrán a Peralta para anclar su rotación, sí recuperan al dos veces All-Star Brandon Woodruff, quien aceptó la oferta calificada del equipo por 22,025,000 dólares. Woodruff tuvo marca de 7-2 con efectividad de 3.20 el año pasado tras perderse la temporada 2024 por una lesión en el hombro.

El derecho de potente brazo Jacob Misiorowski fue ascendido en junio pasado y rápidamente fue elegido al Juego de Estrellas como novato. Terminó con marca de 5-3, efectividad de 4.36 y 87 ponches en 66 entradas.

“Sentimos que tenemos un núcleo realmente bueno de abridores para negociar”, dijo Arnold. “Sigo pensando que tendremos una rotación muy fuerte”.

Arnold dijo que Sproat y Williams competirán por puestos en el roster del Día Inaugural.

Sproat, de 25 años, hizo su debut en Grandes Ligas en septiembre y tuvo marca de 0-2 con efectividad de 4.79 en cuatro aperturas con los Mets, que lo seleccionaron en la segunda ronda del sorteo amateur de 2023 procedente de la Universidad de Florida. Fue clasificado como el quinto mejor prospecto del sistema de Nueva York por MLB.com.

“Es un jugador que nos gustaba desde el draft. Está listo para Grandes Ligas. Va a competir por un puesto en nuestra rotación”, dijo Arnold. “Este muchacho tiene material increíble. Mucha potencia, muy buen movimiento en su recta de cuatro costuras y de dos costuras. Muy buenas armas secundarias y un cambio realmente bueno”.

Williams, de 5 pies 7 pulgadas y 22 años, bateó para .261 con 17 jonrones, 34 dobles y 52 carreras impulsadas en 130 juegos combinados en Doble-A Binghamton y Triple-A Syracuse la temporada pasada. Fue seleccionado número 14 global por los Mets en 2022 tras salir de la escuela secundaria en Texas y era su tercer mejor prospecto, según MLB.com.

“Este chico es un competidor. No es muy grande, pero puedo decirles que juega con muchísimo corazón y tiene herramientas increíbles”, dijo Arnold. “Es uno de los jugadores más rápidos de las ligas menores. Creo que su versatilidad encajará muy, muy bien en este equipo”.

Peralta tiene récord de 70-42 con efectividad de 3.59 y 1,153 ponches en 931 entradas a lo largo de ocho temporadas en Grandes Ligas, todas con Milwaukee. Se une a una rotación de los Mets que también incluye a Nolan McLean, Clay Holmes, David Peterson, Sean Manaea y Kodai Senga.

Peralta ocupa el segundo lugar en las Grandes Ligas con 40 victorias desde 2023. Él y Dylan Cease son los únicos dos lanzadores con al menos 200 ponches en cada uno de los últimos tres años.

Para abrir espacio en su roster de 40 jugadores, los Mets designaron para asignación al derecho Cooper Criswell.

El redactor deportivo de AP Steve Megargee en Milwaukee y el redactor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyeron a este informe.