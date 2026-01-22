Los Cafeteros de Yauco defendieron nuevamente el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras al imponerse este miércoles en cinco parciales ante los Caribes de San Sebastián para tomar ventaja de 3-1 en la final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

La victoria de Yauco en el cuarto juego de la serie de campeonato fue con marcadores de 25-18, 25-27, 25-15, 24-26 y 15-8. Los Cafeteros tratarán de destronar a San Sebastián este viernes cuando viajen al Coliseo Luis Aymat Cardona, donde los Caribes no pierden desde el 11 de agosto de 2024. Este fue el tercero de cuatro partidos del baile de coronación que se define en cinco sets.

Brandon Rattray lideró al sexteto de la “Ciudad del Café” en anotación con 15 puntos, 13 en ataques y dos en bloqueos. Iván Fernández le siguió con 14 unidades, mientras que Juan Felipe Castañeda y Diego Negrón añadieron 13 cada uno.

Por el “Pepino”, el mejor fue Corey Chavers con 22 tantos, 20 en remates y dos en bloqueos. Mark Frazier y Pelegrín Vargas anotaron 12 puntos, respectivamente. Sin embargo, Vargas no fue certero con su servicio al errar siete.

De hecho, San Sebastián cometió un total de 46 errores, 21 en saques, 19 en ataques y seis en bloqueos. Los Caribes han ganado las últimas dos finales de la LVSM, pero nunca habían estado en una posición como esta.