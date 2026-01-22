Brian Navarreto perdió a su padre el pasado 23 de octubre de 2025. Simón Navarreto, progenitor del receptor de los Cangrejeros de Santurce, sufrió un fallo renal agudo y padecía otras condiciones del hígado y los pulmones que aceleraron el deterioro de su salud hasta el momento de su fallecimiento.

Navarreto desconocía acerca del delicado estado de su padre y se enteró cuando volvió a Puerto Rico de cara a la temporada 2025-36 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). Permaneció a su lado hasta sus últimos días y le prometió dedicarle esta campaña.

PUBLICIDAD

“Nunca me dijeron nada mientras estaba en la temporada (de las Grandes Ligas). Me enteré aquí. Fue difícil cuando llegué. Me chocó, pero estuve un tiempo con él. Cuando le dieron el hospicio, estuve con él. Nunca lo dejamos solo y, como hijo, estoy más que orgulloso de haber tenido el mejor padre del mundo. Por eso, le doy gracias a Dios”, contó el receptor de 31 años en un aparte con la prensa en el terreno del Estadio Hiram Bithorn.

El martes, Navarreto se proclamó campeón de la LBPRC con los Cangrejeros por primera vez en su carrera tras vencer, 5-1, a los Leones de Ponce en el sexto juego de la serie final frente a 15,600 personas. No podía haber pedido un mejor final para un torneo en el que jugó en memoria de su héroe y, cuando cayó el out número 27, se fundió entre lágrimas en un emotivo abrazo con el veterano antesalista Jack López.

“A mí se me salieron un par de lágrimas. Cuando Brian Navarreto perdió a su padre, tuvimos una buena conversación y le dije que le íbamos a dar este campeonato al viejo Simón. Gracias a Dios, se nos dio”, confesó López, capitán de los crustáceos.

Jack López abraza a Brian Navarreto tras ganar el campeonato de la LBPRC. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Navarreto bateó de 2-2 y remolcó una de las cinco carreras que los Cangrejeros anotaron el martes ante Ponce. Su consistencia con el madero fue una de las sorpresas que llevó a Santurce a su decimoséptimo cetro en la pelota invernal. A diferencia de la temporada regular, donde promedió .118 en 20 partidos, el receptor de 31 años bateó para .444 y remolcó cinco carreras en la final.

PUBLICIDAD

“Yo sabía que, cuando llegan estos momentos, siempre estoy preparado. Me gusta la presión y lo que son los juegos de playoffs. Creo que se ha visto en mi carrera desde que estaba con Carolina. Salir a competir y dar lo mejor de mí era lo único que tenía en mi mente”, comentó el catcher, que defendió los colores de los Gigantes de Carolina en las series de campeonato de 2022 y 2023.

Navarreto también regresó a las Grandes Ligas en la campaña anterior tras firmar con los Marlins de Miami después de cinco años de ausencia. En ocho encuentros, registró un promedio de .286, con tres carreras, cinco remolcadas y un cuadrangular. A mediados de diciembre, pactó un acuerdo de liga menor con la organización de los Marlins.

“Tuve muchas emociones. Llegué a Grandes Ligas nuevamente el año pasado, llego a Puerto Rico y pierdo a mi papá, pero hice lo que él quería: jugar béisbol. La emoción es grande porque quisiera que estuviera aquí conmigo, pero sé que está bailando y brincando allá arriba. Esto se lo dedicó a él porque fue siempre mi ejemplo, mi mejor amigo y, hasta el sol de hoy, me acompaña, por lo que le doy gracias siempre”, sostuvo.

“Yo no sé hacer más nada, solo jugar béisbol. Eso fue lo que me enseñó mi papá y por él es quien estoy aquí. Ahora tengo un hijo, al que quiero darle un buen ejemplo”, agregó.

PUBLICIDAD

En duda para la Serie del Caribe

Navarreto compartió la receptoría con Christian Vázquez a lo largo de la serie final. Sin embargo, el dos veces campeón de Grandes Ligas parece que será quién esté a cargo detrás del plato en la Serie del Caribe, que se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México, debido a que Navarreto no estará disponible.

“Mi equipo me llamó que me tenía que reportar. Déjame ver qué puedo hacer con ellos. Me reporto el 7 de febrero y ese día acaba la Serie del Caribe, así que tengo que ver cómo lidio con eso”, compartió.