La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció este jueves el róster del equipo de Puerto Rico, que representará a la isla en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México.

La novena contará con 28 jugadores. En la receptoría estarán Christian Vázquez y Juan Centeno.

En el cuadro interior figuran Yohandy Morales, Shed Long Jr., Gabriel Cancel, Andrew Velázquez, Isan Díaz, Emmanuel “Pulpo” Rivera y Jack López.

Mientras, los jardines serán defendidos por Jeremy Arocho, Johneshwy Fargas, Nelson Velázquez y Rubén Castro.

Bajo la dirección de Omar López, dirigente de los campeones Cangrejeros de Santurce, el equipo tendrá cinco días de práctica, incluyendo tres juegos de fogueo.

Los entrenamientos comenzarán el lunes en el Estadio Roberto Clemente Walker en Carolina.

“Estamos complacidos con la selección de los jugadores que estaban disponibles para acompañarnos a México. Todos están comprometidos y enfocados en esta importante misión de representar a nuestra isla”, expresó el director de torneo, Carlos Berroa, en declaraciones escritas.

La delegación partirá hacia Jalisco el sábado, 31 de enero, a las 7:07 a.m. en el vuelo 457 de American Airlines, con escala en Dallas, Texas, donde llegarán a las 10:50 a.m.

Posteriormente saldrán rumbo a Guadalajara a las 12:42 p.m., llegando a las 3:27 p.m. (5:27 p.m. hora de Puerto Rico).

Puerto Rico debutará el domingo, 1 de febrero de 2026, ante México Verde a la 1:00 p.m. (3 p.m. hora de la isla).

Todos los partidos de la selección boricua serán transmitidos por Wapa Deportes.

Calendario de los boricuas con horario de Puerto Rico:

Domingo, 1 de febrero

México Verde vs. Puerto Rico- 3:00 p.m.

Lunes, 2 de febrero

Puerto Rico vs. República Dominicana– 4:00 p.m.

Martes, 3 de febrero

México Rojo vs. Puerto Rico– 9:00 p.m.

Jueves, 5 de febrero

Puerto Rico vs. Panamá– 4:00 p.m.

El viernes, 6 de febrero se jugaran las dos semifinales. Mientras que el sábado, 7, se celebrará la final.