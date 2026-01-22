Las Criollas de Caguas continúan marcando el paso en el inicio de la temporada de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) al extender su invicto a tres victorias el martes por la noche con un triunfo en cuatro parciales sobre las Leonas de Ponce, en el coliseo Roger Mendoza.

Los marcadores fueron 25-23, 25-23, 22-25 y 25-21.

Caguas volvió a imponer condiciones en la malla, un renglón que ha sido clave en su sólido arranque de campaña. Las Criollas registraron 19 bloqueos positivos, luego de haber acumulado 28 en su compromiso anterior frente a las Atenienses de Manatí, reflejando una defensa frontal consistente y bien coordinada.

La ofensiva estuvo repartida entre varias figuras. Alexandra Sczech lideró el ataque con 17 puntos, seguida de Jenaisya Moore con 15 y Stephanie Enright con 13, en una noche en la que Caguas supo responder en los momentos apremiantes de los dos primeros parciales para tomar control temprano del encuentro.

Con la victoria, las Criollas suman tres puntos, mejoran su marca a 3-0 y acumulan ocho unidades para mantenerse como el único equipo invicto del torneo. Ponce, por su parte, cayó a 0-2 sin puntos en la joven temporada. Gloria Mutiri fue la mejor por las Leonas con 21 puntos.

Stephanie Enright ataca por la esquina. ( Suministrada )

En las estadísticas colectivas, Caguas dominó 19-10 en bloqueos y 120-115 en defensas, mientras Ponce fue superior en ataques (57-53), servicios directos (2-0), pases (46-40) y asistencias (22-16).

En el otro partido de la jornada, las Pinkin de Corozal celebraron su primer juego en casa al imponerse 3-0 a las Atenienses de Manatí en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa, con parciales de 25-18, 25-16 y 25-20.

Corozal mejoró su récord a 2-0 con seis puntos acumulados, mientras Manatí quedó con marca de 1-2 y cuatro unidades.