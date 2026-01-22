La puerta que se abrió para Carlos Beltrán y Andruw Jones volvió a colocar el nombre del puertorriqueño Bernie Williams en la conversación sobre si el boricua tiene méritos reales para ser exaltado al Salón de la Fama o si, finalmente, su nombre no llegará al recinto de los inmortales.

El boricua Beltrán (84.2%) y el curazaleño Jones (78.4%) lograron este martes el aval de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés) en sus cuarto y noveno año en las boletas, respectivamente. El mínimo requerido es de 75%.

En cambio, Williams en su primer año, en 2012, apenas alcanzó un 9.6% de los votos y en el segundo cayó a 3.3%, por debajo del 5% mínimo para mantenerse en la boleta. Así terminó, abruptamente, su ruta con los periodistas.

No obstante, podría ser considerado en 2028 por el Comité de la Era Contemporánea, también conocido como el Comité de Veteranos, cuando vuelvan a evaluar a jugadores cuyas hazañas principales ocurrieron luego de 1980. Luego del 2025 evaluar a peloteros contemporáneos, en este año lo harán a gerentes, ejecutivos y árbitros, mientras que en el 2027 analizarán la boleta de la Era Clásica.

Bernie Williams, de los Yankees de Nueva York. ( BILL KOSTROUN )

Para el historiador deportivo Jorge Colón Delgado, la diferencia esencial entre Jones y Williams, específicamente, comienza con el guante. Los tres expeloteros defendieron el jardín central.

"La situación con Andruw y con Bernie es que Andruw como fildeo tanto, esa parte de la fórmula le da esa ventaja sobre Bernie Williams", expresó Colón Delgado a Primera Hora en una conversación vía telefónica.

“Bernie Williams fue mejor bateador y fue más duradero. Andruw Jones, después de los 30 años, no hizo más nada”, agregó.

Jones defendió 17,078.1 entradas, sumó 4,986 outs, registró 125 asistencias y cometió 50 errores para un promedio defensivo de .990 en 17 temporadas entre los Braves de Atlanta, Yankees de Nueva York, White Sox de Chicago, Rangers de Texas y Dodgers de Los Ángeles.

Por su parte, Bernie trabajó 16,662.2 capítulos, sacó a 4,710 de outs, sumó 65 asistencias y permitió 48 errores. Tiene el mismo promedio defensivo de .990, pero en 16 campañas en las Mayores, todas con los Yankees.

Con la entrada de Beltrán y Jones, el recinto de los inmortales reconoce la carrera de 10 guardabosques centrales, a través de la BBWAA. Por el Comité de la Era Contemporánea ,han inmortalizado a nueve centerfielders. Otros cinco entraron por el Comité de Ligas Negras, de acuerdo a datos de Colón Delgado.

Las métricas del juego

El posible problema para Williams no es solo su comparación directa con otros jardineros centrales, sino el sistema que decide quién entra y quién no. El boricua ocupa el puesto número 29 entre los mejores jugadores de su posición de todos los tiempos. Por encima de él figuran nombres como Willie Davis, César Cedeño, Vada Pinson y Chet Lemon.

Los periodistas, explicó Colón Delgado, viven el día a día del béisbol, por lo que observan tendencias, estudian métricas modernas y, aunque no son perfectos, rara vez cometen errores graves en sus elecciones.

Bernie Williams y Jorge Posada (Archivo)

Para respaldar su punto, el historiador comentó que no es casualidad que el promedio de WAR de los jugadores exaltados por la BBWAA ronde los 76.3, mientras que el de los seleccionados por el Comité de Veteranos sea de apenas 50.9. El cálculo no contempla a Beltrán ni a Jones.

El WAR es una estadística individual que estima cuántas victorias adicionales aporta un jugador a su equipo frente a una opción promedio de reemplazo.

El Comité de la Era Contemporánea -integrado mayormente por exjugadores, ejecutivos y apenas uno que otro periodista o historiador- suele decidir más por recuerdos, percepciones y prestigio.

“Por lo que yo veo, analizo y percibo estas personas que componen este comité, no se van a fijar en las métricas avanzadas, porque si no, no hubiese entrado Dave Parker y no hubiese entrado Harold Baines, para darte dos. En lo que ellos se fijan es en el recuerdo, las percepciones y cómo era el individuo", dijo.

“Por eso es que hay una diferencia entre el pelotero que entra por los periodistas y el pelotero que entra por el Comité de Veteranos. Es una diferencia abismal”, comentó.

Visto desde ese ángulo de la métrica tradicional, Williams tiene argumentos para ingresar al Salón de la Fama. Ostenta título de bateo, cuatro Guantes de Oro, un Guante de Plata, cinco selecciones al Juego de Estrellas y el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 1996. Suma cuatro títulos de Serie Mundial con la novena del Bronx.

Bernie Williams se fue de 11-4, con dos anotadas, seis impulsadas, un doble, un jonrón, una base por bolas, dos ponches y bateó .364 en la serie contra los Vigilantes de Texas. (The Toronto Star / David Cooper vía AP)

Bateó .297 de por vida, conectó 287 jonrones e impulsó 1,257 carreras, superando las 100 impulsadas en cinco temporadas. Fue protagonista en postemporadas con un promedio de .275.

"Él tiene oportunidad de entrar por el Comité de Veteranos", aseguró el analista.

El auge de las métricas modernas que perjudicó a Bernie con los periodistas podría favorecerlo entre veteranos más inclinados a lo tradicional. Ostenta un WAR de 49.6.

“De hecho, todos los puertorriqueños que están por ahí para el Comité de Veteranos, todos en métricas modernas están bajitas. Los favorecen las métricas tradicionales”, sostuvo Colón Delgado.

Uno de ellos es Carlos Delgado, con un WAR de 44.4, quien el pasado año recibió nueve votos (56.3%) del Comité de la Era Contemporánea. Necesitaba el favor de 12 de los 16 miembros del ente para asegurar su entrada en el recinto de los inmortales.