Christian Vázquez comenzó el año capturando el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Cangrejeros de Santurce.

Era el cetro que se le había escapado en 2016 cuando llegó a la serie final con Santurce, pero perdió ante los Criollos de Caguas. A sus 35 años, Vázquez atraviesa una etapa distinta en su carrera a la que vivió al ganar dos campeonatos de Serie Mundial con los Red Sox de Boston en 2018 y los Astros de Houston en 2022.

Aún así, no ocultó su emoción de haber levantado el trofeo de la pelota invernal boricua frente a 15,600 personas en el Estadio Hiram Bithorn.

PUBLICIDAD

“Yo nunca había ganado aquí. Fui a la final en 2016 contra Caguas y perdí. Esa fue la última serie final que tuve en Puerto Rico, así que la verdad es que brutal. Es diferente a ganar una Serie Mundial porque cada liga tiene su emoción, pero ver el Hiram Bithorn lleno de lado a lado es emocionante”, expresó Vázquez, bañado en champán y acompañado por sus pequeños hijos durante la celebración de los Cangrejeros tras concluir el sexto juego de la final contra los Leones de Ponce.

Christian Vázquez en el primer juego de la serie final de la LBPRC entre los Cangrejeros de Santurce y los Leones de Ponce. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El veterano receptor volvió esta temporada a la LBPRC por segundo año consecutivo para defender los colores de Santurce. Bateó para .295, con cinco remolcadas y 13 imparables, en 13 juegos de la fase regular. En la serie de campeonato contra los Leones, no produjo en los 10 turnos que consumió en tres de los seis partidos que disputaron debido a que compartió la receptoría con Brian Navarreto.

“Empecé bien y se me cayó el palo un poquito, pero eso es lo importante de tener a un equipo completo: que si yo no lo hago, lo hace el otro. Eso es lo más lindo del béisbol. Pienso que cumplí con la meta que me establecí cuando volví a la invernal. Entre más turnos uno coge, más ready va a llegar a Estados Unidos. Esa es la importancia de esta liga y todas las invernales”, repasó Vázquez.

“Ha sido brutal trabajar con Navarreto. Yo soy el más viejo, pero uno sigue aprendiendo de todo el mundo. El liderazgo de él y cómo lleva el juego es increíble. Se calentó bateando también, así que es bello ver eso”, comentó acerca del otro cátcher de los crustáceos que bateó para .444 ante Ponce.

PUBLICIDAD

El bayamonés, quien continúa como agente libre, vislumbra que estos próximos meses serán bastante activos para él, pese a la conclusión de “La Pro”. Vázquez participará con los Cangrejeros en la Serie del Caribe, que se celebrará del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México, y también planifica representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, del 5 al 17 de marzo. Se espera que en este último cubra la receptoría junto a Martín “Machete” Maldonado y Víctor Caratini.

Vázquez, por otro lado, compartió que las conversaciones en la agencia libre de las Mayores han acelerado, luego de la firma de J.T. Realmuto con los Phillies de Filadelfia y Caratini con los Twins de Minnesota. Realmuto continuará en Filadelfia por tres años más y $45 millones, mientras que Caratini se trasladará a Minnesota por dos años y $14 millones.

“Se está moviendo mucho ahora con la firma de Realmuto y Caratini, así que veremos esta semana”, sentenció el puertorriqueño que había comentado a Primera Hora que buscaba llegar a un acuerdo con un “equipo ganador”.