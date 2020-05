Yadier Molina le brinda tanto a un equipo, principalmente al de Puerto Rico, que no cabe duda de que el receptor doradeño de los Cardenales de San Luis continuará en cualquier capacidad con el Team Rubio sea como dirigente, como gerente general o como coach. Incluso hasta como jugador.

Al menos así lo ve quien fue su dirigente durante los pasados dos Clásicos Mundiales, el piloto Edwin Rodríguez, quien entiende que aún el anunciado retraso del Clásico Mundial para el 2023 no establecería que Molina no pudiese participar como jugador.

“Él va a estar en ese equipo. Y yo te diría que lo veo jugando en el próximo Clásico. Él lleva más de 16 años en Grandes Ligas. Creo que le puede sacar hasta provecho a este supuesto descanso que está teniendo este año y por la forma en que Yadi entrena, sus rutinas y su seriedad con el entrenamiento, creo que le podría dar dos años más a su carrera, hasta 2021 o 2022, y quien sabe si en el 2023 podría estar retirándose como pelotero activo luego del Clásico Mundial, luego de conseguir esa medalla de oro”, dijo Rodríguez desde Texas en una videoconferencia.

Molina nació el 13 de julio de 1982, o sea que en unos meses cumple 38 años. Sus 16 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas las ha jugado todas con los Cardenales de San Luis, con quienes ha ido nueve veces al Juego de Estrellas, ha ganado nueve Guantes de Oro, cuatro Guantes de Platino, un Bate de Plata y ha ganado dos anillos de Serie Mundial.

No obstante, su más reciente extensión de contrato le haría agente libre al finalizar la campaña del 2020, si se celebra. Molina había dicho en un principio que le gustaría jugar un par de años más si era con San Luis, y que si no consideraría sus opciones. Hace unas semanas al parecer cambió de opinión y estaría en la mentalidad de considerar la agencia libre y jugar dos años más.

El lunes, Major League Baseball confirmó que el Clásico Mundial de Béisbol del 2021 sería pospuesto a causa de la pandemia y que ha pasado a un segundo plano ante los retos que enfrenta MLB, que no ha podido iniciar la campaña del 2020.

“A menos que surja una lesión, no creo que sus habilidades vayan a desmerecer tanto por la rigurosidad de sus entrenamientos. Yo creo que se puede mantener a nivel de Grandes Ligas. Si no es con los Cardenales de San Luis, con cualquier otra organización, que estoy seguro que muchas lo contratarían sin temblarles el pulso. Pero de no ser así, yo creo que él puede jugar en la liga invernal ese año anterior al Clásico y ponerse en forma para el del 2023”, agregó Rodríguez.

“La importancia de Yadi es la visualización que tiene del juego. No es solo su manejo del juego, sino que conoce a sus lanzadores y su manejo del terreno. Lo tiene de frente y sabe acomodar a los defensores de acuerdo a los ajustes que pueda hacer el bateador. Él es un dirigente dentro del terreno de juego. Además de la comunicación y la credibilidad que tiene entre los jugadores. Todos saben de la intensidad de su juego y de su entrenamiento, y eso lo pone en una posición de respeto”, expresó Rodríguez.