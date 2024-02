Miami . La participación de los Criollos de Puerto Rico en la Serie del Caribe concluyó.

Luego de arrancar el torneo con dos victorias consecutivas, Puerto Rico terminó la fase de todos contra todos con un balance de 3-3 y no consiguieron el pase a las semifinales. Las derrotas contra los Tigres del Licey de República Dominicana y los Federales de Chirquí de Panamá los obligaban a derrotar el miércoles a los Suns de Curazao para ponchar su boleto a la siguiente etapa del torneo.

Pero, los Criollos fueron blanqueados 2-0 por Curazao, quienes apenas están compitiendo en su segunda Serie del Caribe. Sin embargo, el piloto de la novena boricua, Yadier Molina, se mostró complacido con sus jugadores, quienes aseguró dejaron todo en el terreno.

PUBLICIDAD

“Los muchachos se fajaron. Jugamos buen béisbol en los primeros cuatro juegos. Después, en el juego contra Panamá, empezamos a cometer errores y hoy también. Fue un torneo de mucha experiencia para cada uno de nosotros. Jugador, dueño, gerente general. Estoy contento con esta experiencia que me dieron. Hay que seguir”, expresó Molina tras la eliminación de Puerto Rico.

“De mi parte, yo me voy contento con el trabajo que hicimos nosotros los coaches y los jugadores. En el béisbol, no hay nada escrito. Si nosotros hubiésemos venido a vacilar, ahí uno estuviese más frutrado, pero nosotros cada día vinimos a meter mano. Lo que pasa es que no se nos dio este año”, comentó.

Vimael Machín reacciona al revés ante Curazao en la Serie del Caribe. ( Ramón “Tonito” Zayas )

La última vez que Puerto Rico clasificó a las semifinales de la justa deportiva fue en el 2021, cuando llegaron hasta la final, donde cayeron ante las Águilas Cibaeñas de República Dominicana por 4-1. La Serie del Caribe es un certamen que cada resultado es de suma importancia. Comienza con seis jornadas de una etapa de todos contra todos. Durante esa fase, cada equipo tiene un solo día de descanso. Después, los cuatro conjuntos con las mejores marcas pasan a las semifinales.

Las semifinales y la final son de muerte súbita, por lo que cualquier desliz podría resultar en la eliminación. A pesar de la dificultad que conlleva ganar un torneo como este, el piloto consideraba que los Criollos tenían lo necesario para ganarlo todo.

“Es un torneo difícil. Un día tú juegas a las 8:00 p.m., sales a la 1:00 a.m. del parque y al otro día juegas a las 10:00 a.m. Juegas corrido todo el tiempo. Son cosas que uno no puede controlar, pero no son excusas porque todo el mundo pasa por eso. Pero, yo sentía que estábamos preparados”, opinó Molina.

Tras la eliminación de los Criollos, los cuatro combinados que jugarán en las semifinales son los Tiburones de la Guaira de Venezuela, Federales de Chiriquí de Panamá, Tigres del Licey de República Dominicana y Suns de Curazao.