Tras más de un mes de descanso luego de su exitosa defensa de sus cetros peso minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el campeón boricua René “Chulo” Santiago ya piensa en su posible próximo compromiso.

Santiago viene de una victoria por decisión unánime ante el japonés Masataka Taniguchi en una cartelera celebrada el pasado abril en Tokio. Esto representó su tercer triunfo consecutivo en suelo japonés luego de vencer en el 2025 a Kyosuke Takami y Shokichi Iwata.

“Cogimos un mes de descanso. Comenzamos el entrenamiento nuevamente poco a poco. Esperamos ya en estos días llegar a un acuerdo, se está cuadrando algo, posiblemente volvamos a Japón, que se ha convertido en mi coliseo”, compartió a Primera Hora este jueves luego de la inauguración de su gimnasio de boxeo, en Humacao.

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El espacio, habilitado por el Municipio de Humacao, se convirtió en el gimnasio número 27 establecido entre Puerto Rico y Estados Unidos mediante la iniciativa comunitaria impulsada por Boxing Bullies del boxeador Jake Paul y la OMB.

"Allá soy una marca. Mi nombre está establecido y estamos en busca de grandes oportunidades, de grandes bolsas para el beneficio personal, de mi equipo de trabajo y de mi familia“, agregó el monarca con foja de 16-4, 9 KO’s.

El campeón mencionó, además, que a lo que se establece cualquier acuerdo, se encuentra de vuelta en el gimnasio para mantener su condición física.

“No tenemos fecha exacta, pero se está trabajando en varias propuestas que tenemos y elegiré la más favorable para mí”, concluyó Santiago.