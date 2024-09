A sabiendas de que pronto llegará el fin de su carrera, Amanda Serrano se ha encargado de preparar a la próxima generación de boxeadores puertorriqueños para cuando llegue el momento de pasar la antorcha.

Junto a su manejador Jordan Maldonado, Serrano se ha dedicado a descubrir promesas boricuas en el deporte del ensogado. Luego de una extensa búsqueda, la siete veces campeona divisional llegó a un acuerdo para manejar las carreras de Krystal Rosado, Jan Paul Rivera y Alexis Chaparro.

En medio de su campamento para la anticipada revancha con Katie Taylor, Serrano ha hecho un espacio en su itinerario para entrenar junto a sus nuevos pupilos y enseñarles uno que otro truco de cara a la cartelera Most Valuable Prospects, de la promotora Most Valuable Promotions (MVP) de Jake Paul, que se celebrará el 11 de octubre en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas, y en la que pelearán los tres púgiles.

“Me encanta esto. Nos alimentamos el uno del otro. Me siento como una mamá”, dijo Serrano entre carcajadas a Primera Hora antes de un entrenamiento en el gimnasio municipal de boxeo en Carolina.

“Soy la mayor. Ellos son jóvenes y tengo que asegurarme de hacer el trabajo para que ellos lo vean, quieran ser como yo y sean la mejor versión de sí mismos”, abundó.

La realidad es que el escenario que se vivió el viernes en el gimnasio municipal de Carolina fue uno inusual cuando se trata de entrenamientos de Serrano. Hace unos meses, la campeona de peso pluma se acuartelaba junto a Maldonado y, en ocasiones, solo uno o dos boxeadores la asistían para guanteos. Realmente, eran pocos los que eran permitidos ver a la puertorriqueña entrenar. Sin embargo, las cosas han cambiado en esta etapa de su carrera.

Amanda Serrano, Krystal Rosado y Jan Paul Rivera en un entrenamiento abierto a la prensa en el gimnasio municipal de Carolina. ( Carlos Rivera Giusti )

Ahora también está pendiente de Rosado, medallista de bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023; Rivera, un exmiembro de la Selección Nacional con récord de 10-0 con seis nocauts, que les arrebató el invicto a sus últimos cuatro oponentes; y Chaparro, un boxeador de raíces puertorriqueñas que era modelo y se estuvo a una victoria de ponchar su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Yo he estado en este deporte casi 16 años y quiero prepararlos para que, cuando yo me retire, Puerto Rico esté en buenas manos. Krystal (Rosado) es una prospecto que es una futura campeona y sé que le puedo pasar la antorcha a ella. Ha sido complicado para mí porque yo quiero lo mejor para ellos. Quiero que reciban el mejor pago y trato. Eso es un poco complicado, pero, gracias a Dios, Jordan (Maldonado) está trabajando conmigo y me ha ayudado”, contó.

La cartelera del 11 de octubre será la novena entrega de una serie que busca exponer a promesas del boxeo rentado, pero la primera que se efectúa en la isla. Por ello, a Serrano le tocará esa noche sentarse desde ringside y ver a sus pupilos en acción.

Rivera se enfrentará en la estelar a Andy “Skeletor” Beltrán (8-0, 5 KO’s) por el título Latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Rosado (4-0, 2 KO’s) participará en otro duelo entre Puerto Rico y México cuando se mida a Perla Lomeli (6-2, 0 KO’s), quien viene de vencer a una peleadora que tenía más de 30 peleas en sus costillas y solo había sufrido una derrota. Mientras que Chaparro (2-0, 2 KO’s) tendrá una dura prueba ante el invicto Christopher Rodríguez (5-0, 4 KO’s).

“Yo creo que esa noche va a ser peor para mí porque sé lo que puedo hacer en el ring. Para mis peleas, yo estoy tranquila, pero, cuando los veo a ellos peleando, me pongo muy nerviosa. Yo sé que ellos son muy fuertes y trabajan muy duro, pero todavía los veo y pienso: ‘Dios mío, mis bebés’”, dijo Serrano entre risas.

Most Valuable Prospects será transmitida por la plataforma de streaming DAZN.