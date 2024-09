Carolina. Amanda Serrano es una de las pocas boxeadoras que se puede dar la dicha de decir que lo ha hecho todo en el deporte.

Es la primera campeona en siete divisiones, la primera persona nacida en Puerto Rico que gana un título indiscutible y, junto a la irlandesa Katie Taylor, fueron las primeras mujeres que protagonizaron una cartelera en el Madison Square Garden, de Nueva York, en donde recibieron una histórica bolsa de $1 millón. Pero todavía le falta por cumplir un sueño en su ilustre carrera: estelarizar un evento en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

A sus 35 años, Serrano (47-2-1, 31 KO’s) reconoce que pronto enganchará los guantes y, por eso, apunta a finalmente treparse en un ring en el Choliseo en el 2025.

“Claro que sí (quiero pelear en Puerto Rico). Gracias a Dios tengo un buen equipo con Jake Paul, Nakiza (Bidarian) de MVP (Most Valuable Promotions). Ellos me dicen que volveremos a hacer una cartelera aquí para cumplir mi sueño, que es pelear aquí en la isla. Creo que podría ser en 2025″, confesó Serrano en entrevista con Primera Hora previo a un entrenamiento junto a sus pupilos Krystal Rosado, Jean Paul Rivera y Alexis Chaparro en el gimnasio que lleva su nombre en Carolina.

“La realidad es que no me veo haciendo esto por mucho más tiempo. Ahora estoy trabajando en mi salida del deporte. Por eso estoy trabajando con Krystal, Jan Paul y Alexis. Para que cuando me retire, Puerto Rico esté en buenas manos. Realmente, no sé, pero no mucho más”, abundó.

Amanda Serrano entrenando junto a Jan Paul Rivera. ( Carlos Rivera Giusti )

La realidad es que la boricua estuvo a punto de cumplir ese sueño el pasado 3 de marzo. El escenario estaba listo con un Coliseo de Puerto Rico lleno a su capacidad a la espera de ver a la campeona enfrentarse a la alemana Nina Meinke. Sin embargo, minutos antes de sonar la campana, Serrano entró al cuadrilátero para anunciar que la pelea había sido cancelada después de que un químico le cayera en su ojo derecho el día anterior.

Una noche que vislumbraba ser una fiesta de pueblo se tornó en una pesadilla en menos de 24 horas. No obstante, la puertorriqueña demostró el 20 de julio que superó ese doloroso capítulo de su carrera cuando noqueó a Stevie Morgan en el segundo asalto.

“Yo estoy bien. Pelee en julio, así que el ojo está bien. Fue, como dicen, un accidente fortuito. Eso pasa en este deporte… Después de esa noche, me puse muy triste. Estuve así por un par de semanas, pero tuve el apoyo de las personas que están a mi alrededor. Tengo un buen equipo de trabajo que me ha ayudado a recuperarme y creo que en 2025 estaré de vuelta”, relató.

Amanda Serrano minutos después de anunciar que no podía pelear frente a su gente en el Coliseo de Puerto Rico el pasado 3 de marzo. ( Nahira Montcourt )

Reto de subir de división para desquitarse de Taylor

Y de qué manera estará de vuelta. A la vez que asiste a Rosado, Rivera y Chaparro para sus respectivos combates del cartel “Most Valuable Prospects”, que se llevará a cabo el 11 de octubre en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas, Serrano se está preparando para su anticipada revancha con Taylor (23-1, 6 KO’s).

Las dos púgiles volverán a verse las caras el 15 de noviembre en el AT&T Stadium, hogar de los Cowboys de Dallas, en Arlington, Texas, en un combate a 10 asaltos de dos minutos por el título indiscutible superligero. La irlandesa salió airosa por decisión dividida la primera vez que se pusieron los guantes en 2022 y Serrano busca ser quien salga por la puerta ancha en esta ocasión, aunque está subiendo tres divisiones.

“Yo siempre he entrenado duro para todas mis peleas. Para esta, he estado entrenando un poco más inteligente y no más fuerte. Ha sido un poco diferente. He estado comiendo más saludable. Estoy subiendo tres divisiones y no me siento muy cómoda”, admitió.

Para la revancha con Taylor, Serrano no pesará 126 libras, que es la división de los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Internacional de Boxeo (OIB) que ostenta.

De hecho, era la campeona indiscutible de peso pluma hasta que renunció a la correa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por la oposición del organismo con los pleitos de mujeres a 12 asaltos de tres minutos.

La puertorriqueña tendrá que pesar 140 libras para retar a Taylor, pero subir drásticamente de divisiones no es algo nuevo para ella.

Amanda Serrano ha ganado cuatro peleas consecutivas desde que perdió contra Katie Taylor en 2022 por decisión dividida. ( Carlos Rivera Giusti )

“No es fácil porque yo estoy un poquito viejita”, dijo la campeona entre risas. “Ahora yo sé un poco más de mi cuerpo y todos los días he estado aprendiendo del deporte, mi vida y mi cuerpo. Creo que he estado subiendo un poco mejor porque, cuando peleé con ella la última vez estaba comiendo bizcochos, chocolates… Cosas muy malas, pero ahora estoy comiendo un poquito mejor, bebiendo mucha agua y consumiendo muchos carbohidratos. Me siento mejor que la última vez, pero no por completo porque ese no es mi peso”, agregó.

Otra millonaria bolsa ante miles de personas

Al igual que la primera ocasión que se vieron las caras en el cuadrilátero, Serrano y Taylor pelearán en un escenario de primer nivel. Sobre 80,000 personas en el gigantesco AT&T Stadium tendrán la oportunidad de verlas chocar en la coestelar del evento protagonizado por Jake Paul y el legendario boxeador Mike Tyson.

Adicional a eso, será transmitida por Netflix. Una plataforma que presta servicio a más de 190 países y más de 200 millones de personas, por lo que esa noche cada rincón del mundo que no la había visto antes conocerá a Serrano.

“Haremos historia otra vez juntas y pienso que nos lo merecemos porque peleamos durante toda nuestra carrera y le hemos devuelto al boxeo. Le mostraremos al mundo lo que es el boxeo femenino en esa plataforma (Netflix) y que estamos aquí para quedarnos”, sentenció.

Por su parte, el entrenador y manejador de Serrano, Jordan Maldonado, confirmó a Primera Hora que para este combate la boricua recibirá una bolsa millonaria que supera “por mucho” la que obtuvo en la primera. Además, será la última vez en la carrera de la boricua que participará en un pleito de asaltos de dos minutos, de acuerdo con MVP.

Desde la última vez que se enfrentaron, Serrano ha ganado cuatro encuentros de forma consecutiva. Mientras, Taylor viene proclamarse campeona indiscutible de peso superligero tras desquitarse de la británica Chantelle Cameron, quien le arrebató su invicto.