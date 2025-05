Un día la campeona boricua Amanda Serrano asistió a una cartelera de boxeo aficionada protagonizada solo por varones.

Aunque consideró que eran peleadores talentosos, le comentó a su entrenador y manejador, Jordan Maldonado, que algún día le encantaría realizar una en la que únicamente participaran mujeres con la intención de demostrar la calidad de las féminas en el deporte y aportar al desarrollo de la disciplina.

“¿No sería genial si pudiéramos sentarnos aquí un día y ver una pelea amateur solo de chicas?“, le dijo.

A aquella interrogante, la púgil puertorriqueña le encontró respuesta, y la verá materializada el sábado cuando en un ensogado en el Popular Plaza del Distrito T-Mobile de San Juan, 24 féminas se enfrenten en la función inaugural del Amanda Serrano Championships.

El evento, libre de costo y respaldado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contará con 12 peleas de niñas, jóvenes y adultas puertorriqueñas entre las edades de 12 a 28 años.

Las púgiles, explicó el presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, fueron elegidas por un esfuerzo entre la Federación de Boxeo Puertorriqueña, el entrenador Emilio Lozada, de Monterrey Boxing, y el propio ente boxístico.

Las reyertas tendrán una extensión de hasta tres asaltos de uno a dos minutos, dependiendo las edades.

“La OMB ha superado mis expectativas. Pensé que sería en un gimnasio local y que solo pelearían chicas. Pero no, esto es enorme, es increíble”, compartió Serrano el miércoles durante la conferencia de prensa del evento en un hotel de la capital.

Todas las peleadoras se dieron cita a la presentación de la histórica cartelera, que, a su vez, contará con un museo interactivo con artículos de pasadas peleas de Serrano.

“Me siento superhonrada de ser parte de esto y de que mi nombre esté presente con la OMB ayudándome a mostrar el talento de estas mujeres. Sé que tenemos un talento increíble aquí”.

Su nombre, además, estará grabado en el cinturón Future Champions, que conquisten las vencedoras. Será la primera faja de la OMB que carga el nombre de Amanda Serrano.

Presidente de la OMB con el micrófono durante la conferencia. ( Suministrada )

Tanto las ganadoras como las desfavorecidas obtendrán una compensación económica. Las participantes que salgan por la puerta ancha, además, recibirán una estatuilla de Serrano (47-3-1, 31 KO’s).

A repetir todos los años

El sueño de Serrano se prevé realizar una vez al año, aseguró Olivieri, debido a que Amanda es considerada el icono global del boxeo femenino.

“Es un evento que se va a estar conduciendo de manera anual, comenzando en Puerto Rico y haciéndolo extensivo, ya sea a los Estados Unidos y otras jurisdicciones a nivel del mundo. Amanda es un global icon ella ha desarrollado el boxeo y el reconocimiento del boxeo femenino a través de Amanda ha sido exponencial", expresó Olivieri.

“Amanda es la embajadora del boxeo femenino. Así que utilizando su figura y como campeona de la OMB en seis divisiones, no hay mejor figura para que le pueda dar la exposición a este evento”, agregó.

De hecho, el 11 de julio, Serrano esterilizará junto a Katie Taylor la primera cartelera únicamente de mujeres en el escenario del mítico Madison Square Garden de Nueva York. Será la tercera pelea de su trilogía.

Amanda Serrano Championships ( Suministrada )

Al estilo profesional

El boxeo amateur reinará el sábado a partir de las 7:00 p.m., pero desde el viernes, cuando se realice el pesaje, será tratado como si fuera uno profesional.

“Es increíble. Es una experiencia nueva y más con Amanda Serrano, que es una de mis ídolos”, compartió a Primera Hora la peleadora Yaneliz Figueroa, de Atlantic Boxing.

Figueroa se medirá a Ezeiris Hernández, de Breeding Boxing, en la categoría 15-16 años.

“Me gustaría dedicarme al boxeo a nivel profesional. Es un deporte que me gustó mucho desde que lo comencé a practicar hace dos años. Yo hacía atletismo, pero no me llamaba tanto la atención. Probé el boxeo y me gustó mucho, me encanta”, sostuvo Figueroa.

Su hermana menor, Kaleisha Figueroa, de 12 años, también será parte de la cartelera cuando se enfrente a Geralivette Palau.

“Es una lástima que no pueda estar en este deporte para siempre, pero estaré ahí apoyando a estas mujeres, observándolas y asegurándome de tener a esa mujer campeona. Puerto Rico nunca se quedaría sin una campeona, porque aquí la tenemos”, sentenció Serrano.

El pesaje como las peleas serán transmitidas por las plataformas de Wapa y Wapa Deportes.