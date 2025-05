Carolina. Amanda Serrano llegó a horas del medio día al gimnasio Los Ángeles Boxing, en su pueblo natal, como de costumbre. El centro de entrenamiento físico, con colores blanco y azul en sus paredes, ostenta una imagen de la campeona boricua tras ser remodelado en su honor bajo la iniciativa Boxing Bullies de su manejador, Jake Paul.

Lleva puesto un conjunto de ropa deportiva color gris con tenis negras. Tiene su pelo recogido y carga un bulto y su botella de agua.

Al subir las escaleras del escenario que pisa seis veces en semana, se sienta en un banco, merienda unas frutas con avena y se pone sus zapatillas coloridas, en las que resalta la Monoestrellada.

Come sin prisa, en silencio. Mira al ring, que está vacío, como quien estudia un campo de batalla. De momentos, dialoga con sus dos entrenadores Jordan Maldonado y José Guzmán. Así como con su coach de nutrición, Sydney Miller.

A minutos de disfrutar su snack, con energía medida y combustible preciso para su entrenamiento del día, estira los brazos como quien prepara al cuerpo para la guerra.

Apenas termina, Serrano (47-3-1, 31 KO’s) guarda los restos en la mochila, y se sienta a conversar con Primera Hora sobre su campamento de entrenamiento, sus ajustes y su mentalidad a menos de dos meses para lo que será la tercera pelea de una histórica trilogía ante la irlandesa Katie Taylor (24-1, 6 KO’s) el próximo 11 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Amanda apunta a terminar esta rivalidad al arrebatarle los cinturones de las 140 libras de Federación Internacional de Boxeo (FIB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a Taylor.

¿Cómo te va en este proceso de entrenamiento? ¿Estás haciendo algo distinto?

“Todo es diferente. He entrenado duro para todas mis peleas, pero esta es un poquito diferente. Estoy ganando dinero, así que lo estoy invirtiendo en mí misma. Contraté una nutricionista, estoy viviendo en un Airbnb con ellos. Entró otro entrenador que es José Guzmán”.

“Pero todavía tengo a Jordan Maldonado, a “Canito” (John Rosales). Ahora también tengo mi entrenador de correr, que es (Cruz Manuel) “Pensa” (García) que trabajó con (Félix) “Tito” Trinidad en toda su carrera. Estoy en buenas manos y estoy entrenado muy duro, muy fuerte, muy inteligente".

“Me siento un poquito más cómoda de la última pelea con Katie (Taylor), pero estoy con una capacidad mental diferente porque sé que he ganado mis dos peleas con ella. La última fue la mejor, pero tengo mucha confianza en esta pelea”.

¿Qué estás trabajando con José Guzmán?

“No quiero decir todo, pero ha sido mucho de boxeo, haciendo mi distancia. Ella (Taylor) no me da golpecitos con el trasero porque me abraza demasiado, así que tratamos de mantenerla a cierta distancia”.

“Peleo con mucho corazón, tiro muchos puños, todavía tengo eso, pero (estoy ahora) un poquito más inteligente, no como una loca que tirando muchos puños. Estoy trabajando inteligente”.

¿Cómo te va con “Pensa”?

“Correr no es mi ejercicio favorito. Eso es el peor ejercicio, pero “Pensa” está trabajando conmigo. No digo que sea divertido todavía. Todavía no estoy enamorada de (correr), pero está mejorando. Tengo mi equipo. Mi entrenador, José y mi nutricionista, Sydney, están corriendo. Me hace sentir un poco mejor. No estoy corriendo solita. (Llevo) como tres semanas y me siento mucho mejor".

“Falta un poquito menos de ocho semanas y me siento bien ahora. Imagínate cuando sea la pelea, me siento al 100%”.

¿Qué haces en los entrenamientos?

“Siempre de boxeo. Cuando termino con eso, hago ejercicio de físico y a la noche corro. Estoy levantándome a las 5:30 de la mañana los sábados para correr con “Pensa” en el (Castillo San Felipe del) Morro. Y eso es difícil porque nunca me levanto a esa hora. Eso es muy temprano para mí. Creo que este sacrificio me va a ayudar a mí“.

““Pensa” me preguntó, ‘¿te gusta entrenar en la mañana?’ Y yo: ‘no’, pero me dijo que todos los sábados tiene su equipo que está corriendo en el Morro, pero es a las 6:00 de la mañana... pero quiero ganar. Le digo a “Pensa”, ‘eso (de levantarme temprano) no me importa porque quiero ganar’“.

“Él me dice así es que tienes que pensar y cada sábado estoy corriendo. Me siento bien. Me levanto muy temprano, pero contenta porque sé que eso me va a ayudar”.

¿Qué ajustes harás para esta tercera pelea?

“Mantener distancia porque cuando estoy muy pegada con ella, usa mucho la cabeza y aguanta mucho. Así que sé que debemos mantener la distancia y asegurarnos de que no use la cabeza. Por eso trabajamos muchos golpes largos y nos aseguramos de mantenerla en distancia”.

“Siempre estamos abiertos a ajustes, y en eso estamos trabajando; en los errores que cometimos en la primera y la segunda pelea. Y lo estamos aprovechando al máximo para esta. La tercera va la vencida”.

“Llevo 20 asaltos con Katie Taylor y creo que no soy perfecta. Necesitamos mejorar, y en eso estamos trabajando en este campamento. Y creo que hasta ahora va muy bien. Estoy deseando ver la noche de la pelea cuando me convierta en campeona”.

¿Cómo te has sentido en este campamento en el que convives con tu equipo?

“En mi carrera, nunca tuve un campamento de entrenamiento como este. Siempre estaba en mi casa y el entrenador te lo encuentras en el gimnasio, etc. Pero creo que es diferente y mejor porque me da la unidad. Vemos peleas juntos, comemos juntos, corremos juntos, entrenáramos juntos. Así que creo que es muy diferente y lo une todo. Estoy entrenando en mi isla, con mi gente, pero es diferente el sacrificio y la comodidad de tu casa. Creo que es algo diferente, algo genial”.

“No es fácil porque tú quieres tu espacio y tu privacidad”.

“Siempre con tu entrenador... él siempre está hablando de boxeo. ‘Ay, por favor’. Es duro. Quiero ir a mi casa para estar relax y no hablar nada de boxeo, pero él siempre es boxeo, boxeo, boxeo...”.

¿Ha cambiado mucho tu plan nutricional?

“Ella sabe que no me gustan mucho los vegetales, pero ella los pone en mi comida porque los necesito. Así que ella decía: “Lo pongo a escondidas”. Ella sabe que me gusta y no me gusta".

“Así que, poco a poco, va añadiendo cositas para que pueda probar. Y quiero decir, al final me termina gustando, y me dice: ‘Si no me gusta, házmelo saber y lo solucionaremos’. Pero sí, siempre se asegura de que le cuente mi manera de ser, cómo estoy, cómo me siento, así que es algo nuevo”.

“Nunca había tenido eso realmente, y se está convirtiendo en una amiga, así que es muy agradable tener esa relación con una nutricionista y estoy emocionada”.

“Estoy muy emocionada por el equipo que he formado”.

¿Cuándo descansas o vas a tu casa?

“El fin de semana necesito estar tranquila. Déjame en paz, por favor. Tengo un día de la semana que estoy libre y quiero estar tranquila”.

Has procurado un equipo de entrenamiento físico, pero ¿cuentas con psicólogo deportivo?

“No, nunca; porque tengo mi equipo, que es mi familia. Tengo a Jordan, que es mi cuñado también, y a mi hermana Cindy. Ella siempre está hablando conmigo”.

“Hablando con confianza. Y mi hermana, ella me dice cuéntame a mí, si tienes algo que hablar, habla conmigo. A veces ella le dice a Jordan cómo me siento, cómo me veo, pero gracias a Dios que tengo un equipo bueno. Así, en mi familia, puedo hablar con ellos y estoy contenta”.

“Son 16 años en este deporte profesional y me siento bien”.

¿Has visto algún video o entrenamiento de Katie Taylor recientemente?

“Estoy muy enfocada en Katie Taylor para ganar, para ustedes, para mi isla, para mi familia, para mis fans”.

“Estoy muy enfocada en esta pelea. Katie Taylor es Katie Taylor. Creo que soy un poquito más fuerte que ella. Un poquito más joven (36) que ella (38) también”.

“Creo que tengo más en mi cuerpo que ella. Ella es muy fuerte, pero ella es una campeona muy buena. No quiero perder”.

Sin más preguntas ni comentarios que añadir, Serrano finalizó la conversación con este medio.

Transcurren varios minutos cuando comienza a saltar cuica. Primero lento, como tanteando el ritmo, y luego tipo coreografía.

Su cuerpo entra en calor y al ritmo de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, último álbum del cantante urbano boricua, Bad Bunny, comienza a realizar sombras, lanzando puños al aire contra un rival imaginario.

El sudor cae sobre la lona.

La campeona boricua luego cambia el escenario del ensogado por el piso de goma. Antes, sin embargo, se coloca con la ayuda de Maldonado las vendas en las manos. Este, a su vez, le ajusta los guantes.

El momento de vendar sus manos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Tras ello batalla contra un saco como por tres rondas de tres minutos con 30 segundos de descanso. Da su máximo esfuerzo, tal si fuera un escenario real de 10 rondas de dos minutos con un minuto de descanso entre cada vuelta.

Maldonado a su lado le repite instrucciones. “Here we go. Here we go again”, le dice. Mientras, Amanda asiente sin palabras mientras controla su respiración.

Próximo ejercicio: manopleo por la misma cantidad de tiempo, pero esta vez ante Rosales. Luego frente a Guzmán, quien lleva un amortiguador de golpes en su abdomen. Es lo más parecido a tener un contrincante de frente.

Entre rondas, Maldonado seca sus ojos, cara y hombros bañados en sudor.

“No hemos terminado”, expresa Maldonado.

Así que mientras cae una lluvia torrencial, Amanda regresa al ring. Repite el manopleo con Rosales, pero con unas manoplas redondas con puntos rojos en el centro, indicándole donde debería dar el golpe.

“No es fácil”, sostiene Serrano al sonido de una chicharra que le pone fin a su entrenamiento.

Su conjunto gris se torna en un color más oscuro debido a la cantidad de sudor. Serrano busca aire. Se sienta en el suelo y se estira con la asistencia de Miller.

Respira sin movimientos un poco más y termina bajo una ducha.

Mañana es otro día.