Con el deseo de igualar y, eventualmente romper, el récord histórico de nocauts en el boxeo femenino, en manos de la estadounidense Christy Martin con 32, la campeona boricua Amanda Serrano se prepara para volver al cuadrilátero.

Serrano subirá al ensogado el próximo 30 de mayo en el El Paso County Coliseum, en Texas, donde enfrentará a la alemana Cheyenne Hanson en una reyerta pactada a 10 asaltos de tres minutos.

La puertorriqueña, de 37 años, pondrá una vez más en juego sus cinturones peso pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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“Voy con todo, como siempre, sin miedo. Yo creo que tengo el poder y la fuerza para igualar el récord y romperlo”, manifestó Serrano en una conversación vía telefónica con Primera Hora , en la que también participó su manejador y entrenador, Jordan Maldonado.

“La meta ahora es para matar. Yo quiero romper el récord de Christy Martin, todavía tengo eso en mi mente”, agregó.

Aunque la promoción del programa de la promotora Most Valuable Promotions (MVP, por sus siglas en inglés) presenta una doble cartelera estelar, el combate principal de esta velada estará protagonizado por la revancha entre la campeona Stephanie Han y Holly Holm por el título ligero de la AMB.

Serrano (48-4-1, 31 KO’s) y Hanson (17-2, 13 KO’s), de otro lado, le darán vida a lo que sería la coestelar. La boricua aceptó dicha posición debido a que cuando peleó en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan el pasado enero, Han y Holm formaron parte de la coestelar. Ahora, Amanda devuelve el favor en la ciudad natal de Han.

“Para mí es un honor hacer lo mismo por ella. Son cosas muy especiales”, expresó Serrano.

Maldonado explicó que la campeona carolinense no dudó en aceptar el rol por su intención de continuar promoviendo el boxeo femenino.

“Amanda es una peleadora de eventos estelares, pero es diferente. Nadie creía que aceptaría, pero ella lo hace para las chicas y por el desarrollo del boxeo femenino”, señaló Maldonado.

Preparación y enfoque

Aunque aseguró que desconoce a su rival, Serrano indicó que su preparación ha sido intensa, enfocada en todos los aspectos necesarios para noquear esa noche. Parte de su plan de trabajo incluye sesiones de guanteos con la juvenil boricua Elise Soto.

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La púgil viene de retener sus títulos el pasado enero tras derrotar a Reina Téllez por decisión unánime.

“Amanda nunca suelta el gimnasio. Siempre se mantiene en forma, esté o no en pelea”, añadió Maldonado, quien destacó que Hanson representa un reto serio por su juventud y poder.

El manejador explicó que, una vez Serrano mostró interés en formar parte de la cartelera, se comunicó con la AMB y la OMB en busca de una contrincante. La OMB fue quien le asignó a la contendiente mejor clasificada disponible en ese momento.

Hanson, la exmonarca de la Federación Mundial de Boxeo, figura como la cuarta mejor ranqueada de la división pluma en la OMB, de acuerdo con el último escalafón actualizado al 28 de marzo. La alemana disputó su última pelea en marzo, cuando venció por nocaut técnico en el sexto asalto a la colombiana Flor Rodríguez.

“La que pelee con Amanda viene a tratar de quitarle el título a Amanda, pero ella asegura que Puerto Rico no va a perder correas”, sostuvo Maldonado.

Mirada al retiro

Maldonado contempla una posible pelea de Serrnao en Puerto Rico entre agosto y septiembre, con el Coca Cola Music Hall en el Distrtito T-Mobile, en San Juan, como uno de los escenarios considerados para lo que podría ser, además, la reyerta de despedida.

“Amanda prometió que se retira en Puerto Rico. Queremos hacer una promoción bonita, algo grande, porque esa pelea sería una guerra”, adelantó Maldonado.

De acuerdo al entrenador, la posible contrincante -aún no revelada- tiene un alto poder para noquear, lo que le añadiría valor a la batalla. Este compromiso podría tratarse del combate definitivo para que la peleadora boricua rompa la marca de Martin.

Para Serrano, cerrar su carrera en la isla significaría un sueño hecho realidad.

“Siempre es un honor pelear frente a mi gente. Yo peleo por mi isla. Es un sueño que mi última pelea sea aquí”, sentenció.