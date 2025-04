Nueva York. De camino a su tercera pelea, Amanda Serrano y Katie Taylor encontraron algo por lo que pelear.

Una rivalidad respetuosa se volvió tensa el miércoles debido a la afirmación de Serrano de que la campeona indiscutible de las 140 libras se echó atrás en un acuerdo para realizar su combate del 11 de julio en 12 asaltos de tres minutos, lo mismo que un combate por el campeonato masculino.

Las dos estrechas victorias de Taylor sobre Serrano se produjeron en combates de 10 asaltos de dos minutos de duración, el estándar del boxeo femenino. Sin embargo, Serrano ha disputado otros combates recientes en el formato más largo y afirmó que Taylor aceptó hacerlo para su regreso al Madison Square Garden, sede de su primer combate .

“Primero que nada, nos dimos un apretón de manos”, dijo Serrano durante la conferencia de prensa inaugural, repitiendo lo que dijo en el comunicado de prensa que anunciaba la pelea. “No estuvo de acuerdo cuando fuimos a firmar el contrato”.

Taylor mencionó por primera vez los rounds de tres minutos mientras todavía estaba en el ring después de su victoria en la segunda pelea en noviembre pasado en la cartelera preliminar de la victoria de Jake Paul sobre Mike Tyson , diciendo que creía que ya lo habían acordado para el próximo enfrentamiento.

La medallista de oro olímpica de 2012 de Irlanda dijo el miércoles que estaba abierta a la idea, pero que no iba a dejar que nada fuera decisión del retador.

“De todas formas, creo que, por principio, el retador no debería dictar los términos de la pelea”, dijo Taylor. “Tengo un récord de 2-0 y tengo la ventaja, y eso es justo. Al final, Amanda necesita esta pelea mucho más que yo. Tengo un largo historial de peleas importantes contra grandes nombres y mucha gente haciendo fila para pelear conmigo por el premio”.

Serrano entonces interrumpió para repetir que Taylor le había dado la mano para firmar el acuerdo, diciendo: “Y si dices que tú tomas las decisiones, entonces podrías haber tomado las decisiones ese día. No deberías haberme dado la mano”.

“Sabes que si tienes un minuto extra no te iba a ir bien”, dijo Serrano.

Serrano metió a Taylor en problemas en el quinto asalto de su primera pelea y la atacó desde el principio en la revancha. Quizás podría haber terminado el trabajo y no haber dejado a los jueces con un minuto extra para continuar el ataque.

La campeona de siete divisiones cree tanto en los asaltos de tres minutos que renunció a la versión del CMB de sus títulos de peso pluma porque la organización no permitió que se disputara su cinturón femenino en ellos. Taylor habría tenido que hacer lo mismo para esta pelea.

“Así que si es su decisión, pues es su decisión”, dijo Serrano. “Pero creo firmemente que las mujeres deberían tener el mismo reconocimiento y la misma igualdad que los hombres”.

Pero no está claro quién tomó la decisión final. Tomas Rohan, del equipo de Taylor, afirmó que fue Netflix, que transmitió la cartelera Tyson-Paul y transmitirá esta, quien afirmó que no había razón para cambiar el formato de dos minutos ni la acción que ofrecía. Pero Paul, codirector de Most Valuable Promotions, que representa a Serrano, afirmó que Netflix quería asaltos de tres minutos y señaló a Taylor como la razón para cancelarlo.

Taylor no cree que un minuto extra de lucha signifique un minuto extra de acción.

Creo que el objetivo de los asaltos de tres minutos era demostrarle a la gente que se consiguen más nocauts. ¿Cuántos nocauts conseguiste en tus 12 asaltos de tres minutos? Cero —le dijo a Serrano—. Terminan siendo peleas aburridas, y no fue una buena publicidad para las peleas de 12 asaltos de tres minutos para mujeres. Fue aburrida, así que no creo que Netflix esté muy decepcionado de que esta pelea sea de 10 asaltos de dos minutos.