El campeón de peso mosca júnior de la OMB, el boricua Jonathan ‘Bomba’ González (27-3-1) hará su defensa de campeonato ante un nuevo rival, el también nicaragüense Gerardo ‘Cascabel’ Zapata, informó la compañía promotora All Star Boxing.

Zapata es el decimocuarto clasificado de la OMB y presenta récord de 14-1-1.

La pelea será el viernes, 27 de octubre desde el Complejo Deportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua.

“Zapata reemplazó a Leyman Benavides porque se sentía mal y después de unos días no podrá pelear contra González”, afirmó el presidente de All Star Boxing, Félix ‘Tuto’ Zabala, hijo. “Zapata estaba entrenando para pelear la revancha en el evento co-principal, pero esto es la pelea que siempre ha querido”.

González no es ajeno a la adversidad y ha enfrentado un estilo similar en el pasado haciendo su primera defensa y superando al zurdo ex olímpico Mark Anthony Barriga.

“Mi equipo y yo hemos visto los videos sobre él (Zapata). Estamos listos y ansiosos por volver al ring”, dijo el cagüeño.

Por su parte, Zapata está teniendo su gran oportunidad en casa, después de un discutido empate en agosto pasado contra el local Azael Villar en Panamá y una controvertida eliminatoria contra René Santiago en República Dominicana. Finalmente tiene la oportunidad de pelear en su ciudad natal.

“El destino me ha puesto aquí”, dijo “Gané mi última pelea. Villar obtuvo una decisión local que me costó la pelea con González pero ¡Aquí estamos! No decepcionaré a mi gente”.