En uno de los grandes combates de ‘Boxeo Caliente’ el sábado, el moroveño Yadiel Alomar (5-0, 4 KO’s) venció por la vía del nocaut en la división pluma al debutante mexicano Alejandro Victoria en el primer asalto en el Auditorio Municipal de Comerío.

Desde el campanazo inicial, Alomar colocó potentes golpes de poder que hicieron retroceder al azteca. Acto seguido, combinaciones al cuerpo y la cabeza forzaron a Victoria a decir “no más”, confirmando así el dominio del boricua.

En la velada presentada por Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainmen, el superprospecto Yadriel “El Eléctrico” Cabán (2-0, 2 KO’s) de Isabela electrizó al público con una actuación dominante en las 112 libras.

Cabán enfrentó al mexicano Emiliano Rodríguez, quien llegaba invicto en dos salidas profesionales. Desde temprano, Cabán pegó un jab y potentes combinaciones que enviaron a la lona a su rival en el primer asalto.

Aunque Rodríguez logró recuperarse y seguir en combate, ya en el segundo capítulo, el boricua obligó al árbitro Moisés Rivera a realizar el conteo definitivo de 10, decretando la victoria por nocaut de Cabán.

“Nos sentimos orgullosos de volver a traer una cartelera de primer nivel a Comerío, donde siempre hemos sentido un respaldo incondicional de los fanáticos. Seguiremos trabajando para que el boxeo boricua brille en cada municipio de la isla, el boxeo caliente es la raíz, el origen de nuestro deporte es Puerto Rico”, expresó el promotor Héctor Soto.

En otros resultados, el arecibeño Ryan Enoch Rodríguez (6-0, 3 KO’s) mantuvo su invicto al vencer por decisión unánime al veterano Carlos Matos. De otro lado, el comerieño Ellison Rivera (4-0, 3 KO’s) detuvo por nocaut al debutante Jacob Daniels en dos asaltos.

Asimismo, el barranquiteño William “Piru” Guzmán (4-1, 2 KO’s) sumó su cuarta victoria profesional al detener en el sexto asalto a Charlie Clemente.

El orocoveño Alberto “El Ruso” Pagán (2-1) se impuso por decisión unánime a Alfredo Mejías de Humacao, consolidando su invicto. El debutante Kevin Santini, de otra parte, cayó en su primera salida profesional ante Miguel Ruíz, quien logró así la segunda victoria de su carrera.