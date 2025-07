A tres días de completar una de las rivalidades más memorables del boxeo femenino, Amanda Serrano y Katie Taylor se reencontraron este lunes en un nuevo cara a cara en Nueva York.

El viernes en el Madison Square Garden de la Gran Manzana, la púgil boricua (47-3-1, 31 KO’s) apunta a terminar la “guerra” con el deseo de arrebatarle los cinturones de las 140 libras de Federación Internacional de Boxeo (FIB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a Taylor a (24-1, 6 KO’s).

PUBLICIDAD

“Verán la pelea del año 2025, una vez más, Katie Taylor y yo, en su capítulo final. Tengo que conseguir esa victoria en el papel. Ella tiene que convencer a todos de que ganó esas dos primeras peleas, así que será una gran noche”, expresó Serrano a través de una publicación de su promotora Most Valuable Promotions (MVP) en Instagram.

Taylor ha ganado las dos batallas anteriores; la primera en 2022 por decisión dividida, y la segunda, por determinación unánime.

En la segunda reyerta, el pasado noviembre, Serrano abrió los primeros tres asaltos presionando con su ataque, pero para el cuarto recibió una profunda cortadura sobre un ojo producto de un cabezazo de Taylor. El golpe fue la fortaleza de la irlandesa para acabar con Amanda, que rompió el récord de golpes conectados con 324 en la historia del boxeo femenino.

Como en ese segundo combate, la tercera velada será transmitida por la plataforma de Netflix.

Este martes, MVP, a su vez, compartió en sus redes sociales otro face to face de las boxeadoras en el Empire State Building. El promotor y también peleador Jake Paul cargaba las fajas de Taylor, mientras las púgiles posaban para las cámaras.

En otro de los videos se observa cómo la boricua mira rudamente a su rival.

Tyson apuesta a Taylor

Otra publicación de MVP presenta una videollamada en la que Paul, hablando con el exboxeador Mike Tyson, le pregunta si está dispuesto a apostar. Tyson rápidamente le respondió que sí.

Acto seguido, el estadounidense de 59 años expresó “Tengo a Katie”. Según el video, la apuesta es de $1 millón.

A esto, la irlandesa reaccionó emocionada, pero sin presión.

“Él (Tyson) también sabe boxeo, así que eso me gusta. No, no pone más presión de la que siento, de todos modos esta es una noche enorme para mí y para el boxeo femenino. No quiero decepcionar a Tyson”, manifestó.