Manatí. Cuando sonó la campana para la pelea estelar entre el fajardeño Subriel Matías y el australiano Liam Paro por el campeonato mundial de la Federación Internacional de Boxeo en el peso superligero, los miles de fanáticos que acudieron al Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, de Manatí, esperaban otro clásico nocaut del boricua.

No era para menos, pues Matías había ganado 20 de los 21 combates que había tenido en el profesionalismo por esta vía. Sin embargo, lo que se presenció en Manatí fue todo lo contrario.

En casa ajena, Paro presentó la fórmula perfecta para frenar a la abrumadora ofensiva del boricua, y le terminó arrebatando la faja de las 140 libras de la FIB por decisión unánime con dos tarjetas con puntuación de 115-112 y la tercera de 116-111.

Liam Paro luce la faja de campeón de la FIB de las 140 libras. ( Nahira Montcourt )

Aún así, Matías fue a la conferencia de prensa luego del pleito con el rostro inflamado y, sin dar ningún tipo de excusa por la derrota, reconoció que se sentía humillado tras ser despojado de su título en Puerto Rico.

“Creo que él hizo su trabajo. Yo lo veo como una humillación porque fue en mi casa. Si me preguntas a mí, yo prefiero pelear fuera de mi casa que en mi casa. No sé, me siento cómodo. Me gusta estar siempre en contra de la marea, y creo que él hizo lo que tenía que hacer y me ganó“, admitió el ahora excampeón mundial tras ser cuestionado sobre su plan y si sintió que subestimó al australiano.

De hecho, Paro -que extendió su invicto a 25-0- no acudió a la conferencia de prensa porque tuvo que trasladarse a un hospital para que le drenaran un oído por aparente oreja de coliflor.

Sobre una posible revancha con Paro, Matías indicó que desconocía, ya que en estos momentos “no estaba en posición de nada”, pero aseguró que si el presidente de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, lleva a cabo un segundo pleito entre ambos haría lo que no pudo hacer frente a su gente.

“Lo voy a noquear. Voy a hacer lo que no pude hacer aquí“, afirmó.

Al ser abordado acerca de una revancha entre Matías y Paro, Hearn comentó que piensa que el fajardeño tendrá que primero aceptar un pleito con otro oponente para después enfilar cañones en la reconquista de su cinturón.

“Hay una mandatoria para el campeón, así que tenemos que ver si eso es posible. Pienso que a Subriel le gustaría la revancha, pero primero puede hacer una y después ir nuevamente por el campeonato. El plan ahora es que se reconstruya y se convierta en campeón mundial por segunda ocasión”, expresó el promotor británico.

Subriel Matías conecta una mano al rostro de Liam Paro. ( Nahira Montcourt )

Revés ante Paro cambió los planes

El revés de Matías ante Paro trastocó enormemente los planes que Matchroom Boxing tenía con el púgil boricua. Hearn reveló a preguntas de Primera Hora que estaba contemplando celebrar en noviembre una cartelera en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot encabezada por el fajardeño contra otro retador de renombre u otro campeón mundial.

De acuerdo con el promotor, los candidatos que tenía en mente para este evento eran Regis Prograis, Richardson Hitchins, Teófimo López e Isaac “Pitbull” Cruz.

“Nosotros tuvimos un gran público esta noche, y siento que en el Coliseo de Puerto Rico hubiesemos llenado 20,000 butacas. Obviamente, ahora Subriel tiene que volver y podría ser contra Regis Prograis”, dijo Hearn, quien compartió que le mencionó a Matías la posibilidad de subir a las 147 libras tras la derrota.

A pesar de esto, el promotor afirmó que no descarta que Matchroom vuelva a la isla a finales del año, pues tiene firmados a otros boxeadores puertorriqueños como Edgar Berlanga, Yankiel Rivera y Stephanie Piñeiro que también los considera listos para protagonizar un cartel.

Y aunque dijo que no se sentía cómodo peleando en la isla, Matías no descartó la posibilidad de volver para medirse ante figuras como Prograis o López.

“Si fuera, un ejemplo, Prograis, saben la riña que tenemos. No sería por mi, sería un compromiso con Puerto Rico. Con Teofimo, ni se diga, a ese lo tengo apuntado en una libreta”, sentenció.