La razón principal para que Edgar Berlanga se desligara de Top Rank y eventualmente se uniera a la empresa promotora Matchroom Boxing fue que el cambio lo acercaría a una pelea contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Eso, sin embargo, no ha ocurrido aún, dado que Álvarez firmó un contrato de tres compromisos con Premier Boxing Champions (PBC) y Berlanga tendrá que esperar. Mientras tanto, el púgil puertorriqueño solo piensa en el duelo contra Padraig McCrory el 24 de febrero en el Caribe Royale Orlando en Orlando, Florida.

“No me he rendido a una pelea contra Canelo. No importa que esté con PBC porque en mi contrato está estipulado que puedo pelear con otro promotor. Sé que si gano en febrero puede ser después. Canelo tiene fechas en mayo y septiembre, así que veremos si puede ser en septiembre”, compartió Berlanga desde Tampa, Florida, donde entrena para McCrory.

Álvarez tiene como fecha tentativa el 4 de mayo de 2024 para su próximo compromiso. Jermall Charlo y Jaime Munguía han sido mencionado como potenciales rivales. Terence Crawford y David Benavidez también están en la corta lista.

Por el momento, Berlanga piensa en el británico McCrory, quien tiene marcha invicto en 18 peleas y tiene nueve nocauts.

“Me gusta su estilo porque sé que no va a correr y él tiene un buen récord. Es un buen escalón para mí. El próximo año hay grandes planes. Tengo dos peleas con Matchroom y luego soy agente libre. Hago la pelea en febrero y una más, así que tengo que sacar el máximo de provecho”, sostuvo.

Berlanga le insistió al promotor Eddie Hearns que gestionara su próxima pelea en Puerto Rico, pero las fichas no cayeron en su lugar.

“Quería pelear frente a mi gente porque están esperando. Hablé con Amanda (Serrano) y su entrenador (Jordan Maldonado) hace unos meses sobre la posibilidad de estar en la cartelera (2 de marzo), pero no se comunicaron con mi promotor (Hearns). Después de febrero, estaré empujando nuevamente para eso. He realizado varios sueños, como pelear en el Madison Square Garden en Nueva York. El otro es hacerlo en el Choliseo”, afirmó Berlanga (21-0, 16 KO).