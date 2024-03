El peso súper mediano Edgar Berlanga está en línea para retar al cubano David Morrell Jr., campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El contratiempo descansa en que no es la opción que despierte su interés.

El púgil puertorriqueño fue elevado al primer lugar en las clasificaciones de la AMB en las 168 libras luego de desmantelar a Padraig McCrory en seis asaltos el pasado febrero. Morrel Jr. es el campeón regular, mientras que Saúl “Canelo” Álvarez ocupa la envidiable posición de súper campeón.

“No existe razón para pelear contra Morrell. Quiero al perro grande y ese es Canelo”, sostuvo Berlgana desde Tampa en llamada con Primera Hora. “Estuvimos en conversaciones con la AMB para ser el retador obligatorio de Canelo, pero hicieron un pésimo trabajo”, agregó.

Berlanga podría encontrar un escollo en sus planes. Varios medios digitales reportan que Álvarez está al borde de acordar un combate contra Jaime Munguía el próximo 4 de mayo.

“Desconocemos lo que este pasando sobre esa situación en estos momentos. Vamos a esperar para ver porque tenemos entendido que nada ha sido firmado”, destacó.

Mientras tanto, una alternativa para Berlanga es volver al ring tan pronto como junio, posiblemente, en Puerto Rico.

“Quiero pelear en la isla. Es uno de mis sueños, pelear en el Choliseo”, dijo.

Eddie Hearns, quien firmó a Berlanga a la empresa Matchroom Boxing, tiene en agenda presentar una cartelera en Puerto Rico en junio para que Subriel Matías arriesgue la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), versión de las 140 libras. Berlanga afirmó que estaría disponible.

“Pienso que estoy al nivel de ser la atracción estelar. He demostrado que vendo, pero será una situación tendremos que mirar. Subriel es un campeón mundial y me gusta la idea de estar en la misma cartelera con él, pero he sido estelar por los pasados dos años y ya pasé de ser el coestelar”, señaló.

Entra a otras facetas

Mientras Berlanga espera para conocer cuáles serán los próximos pasos en su carrera como boxeador, le presta atención a otros intereses.

Uno de esos descansa en su rol como integrante activo del comité de la Cristian Rivera Fundation localizada en el estado de Nueva Jersey. El actor puertorriqueño Luis Guzmán, así como el pelotero colombiano Gio Urshula también colaboran con dicha entidad.

La fundación fue establecida por John “Gungie” Rivera luego de perder a su hijo Cristian a causa de un tumor en el cerebro.

“Quiero estar involucrado en ayudar a los niños y tratar de salvar vidas. Cuando conocí a John, me habló de la fundación. Le dije que estaba interesado en ayudar y ahí fue donde todo comenzó. Ahora soy miembro de la Junta”, relató.

Berlanga compartió que otra de las razones para unirse a la fundación es que su hijo (Edgar Berlanga Jr.) nació con una glándula pituitaria irregular.

“Le doy sus medicinas todos los días para que está saludable. Cuando tenía pocos días de nacidos estuvo a punto de morir, pero afortunadamente está mucho mejor. Por eso mi compromiso con la fundación será por mucho tiempo”, afirmó.

Desarrolla su negocio

Por otro lado, Berlanga dijo que ya tiene un negocio en la zona de Tampa, Florida. En el 2023 compró dos grúas y está en el proceso de comprar una tercera.

“Estoy trabajando con las grúas y los camiones junto con mi hermano. Tengo un primo que se mudó para Tampa y cuando me enseñó los números de ingresos le dije que estaba interesado en iniciar un negocio. Compré la primera grúa, después una segunda y quiero adquirir una tercera. El negocio va bien, esta creciendo, pero Roma no fue construida en un día”, contó.