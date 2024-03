La boxeadora boricua Stephanie Piñeiro quedó elminada este miércoles sin pelear en el preolímpico de boxeo que se celebra en Italia.

Piñeiro tenía un combate este miércoles en los 66 kilogramos ante la polaca Aneta Rygielska, quien fue declarada ganadora por walkover.

Según un medio de Polonia, la boricua no peleó porque no hizo el peso para pelear en los 66 kilogramos. La Federación Puertorriqueña de Boxeo de Puerto Rico no ha dado las razones para el walkover contra Piñeiro.

Kolejne bardzo dobre wiadomości dla polskich kibiców. Elżbieta Wójcik (75 kg) awansowała do 1/8 finału, a Aneta Rygielska (66 kg) do 1/16 finału olimpijskich kwalifikacji rozgrywanych we włoskim Busto Arsizio.

Więcej o walkach: https://t.co/YWCafI9WUp@GrupaORLEN @PKOL_pl pic.twitter.com/vIZV8CMSMH — Polski Związek Bokserski (@PolskiZwiazek) March 6, 2024

La púgil ha hecho campaña en los 66 kilogramos dentro de este ciclo olímpico. Peleó en esa división, tanto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 como en los Panamericanos Santiago 2023, y fue medallista de oro en San Salvador 2023.

PUBLICIDAD

Piñeiro estaba en Italia con el equipo de ocho atletas que representan a Puerto Rico en el preolímpico. También estuvo en el acuartelamiento que hizo el equipo en España previo a llegar a Italia para el evento de clasificación.

La boricua se une a Kiria Tapia y Ángel Llanos entre los boxeadores puertorriqueños que han quedado eliminados del preolímpico. Sí han avanzado de etapa en el torneo los boxeadores Caleb Tirado, Angelyris López y José Díaz.

El evento continúa este jueves.