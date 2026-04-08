El boxeador boricua Edgar Berlanga y Richardson Hitchins han firmado acuerdos de múltiples peleas con Zuffa Boxing, anunció este miércoles la empresa.

Berlanga (23-2, 18 KO’s) regresará al ring bajo la bandera de Zuffa Boxing para recuperar su posición como uno de los principales contendientes en la división supermediana. El boxeador permaneció como agente libre desde marzo de 2025, luego de separarse de Matchroom Boxing.

El púgil de 28 años, nacido en Brooklyn, ha construido un sólido récord a lo largo de sus 10 años como profesional, con sus únicas dos derrotas ante el gran libra por libra Saúl “Canelo” Álvarez y el invicto noqueador Hamzah Sheeraz.

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“Zuffa Boxing está cambiando el juego”, dijo Berlanga. “Estoy aquí para las peleas más grandes en la mejor plataforma del boxeo. Vengo a poner sobre aviso a la división supermediana. ¡The Monster está de vuelta! Gracias a Dana White, Nick Khan y a todo el equipo de Zuffa Boxing por creer en mi talento. También quiero agradecer a mi padre, Edgar Berlanga Sr., y a mi manejador, Keith Connolly, por guiarme siempre en la dirección correcta, y este movimiento no es la excepción. Este será un camino especial”.

Hitchins (20-0, 8 KO’s), por su parte, se une a Zuffa Boxing en el mejor momento de su carrera como uno de los mejores superligeros del mundo. Nacido y criado en Brooklyn, conquistó su primer título mundial en 2024 con una victoria sobre el entonces invicto Liam Paro en Puerto Rico. Antes de convertirse en profesional, el peleador de 28 años representó a Haití, tierra natal de sus padres, en los Juegos Olímpicos de verano de 2016.

“Este es un gran paso adelante en mi carrera”, expresó Hitchins. “Estoy muy agradecido por esta oportunidad y quiero dar las gracias a Dana White, Nick Khan y a mi manejador, Keith Connolly, por darle a un joven de Brooklyn la oportunidad de pelear en el escenario más grande contra los mejores del mundo. Con Zuffa Boxing en mi esquina, voy a demostrarle al mundo que soy un peleador generacional libra por libra”, agregó.

Este viernes, Berlanga y Hitchins participarán en una sesión de preguntas y respuestas en vivo junto a Max Kellerman de Zuffa Boxing, previo a los pesajes ceremoniales del UFC 327 en el Kaseya Center de Miami.