El campeón boricua Xander Zayas y el estadounidense Jaron “Boots” Ennis escribieron este miércoles su primer capítulo de rivalidad cuando protagonizaron un intenso intercambio verbal en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, el mismo escenario donde chocarán el próximo 27 de junio.

Desde el primer momento, ambos peleadores dejaron claro que su motivación es demostrar en el ensogado, fuera de predicciones, quién es el mejor púgil de la división superwelter.

Zayas (23-0, 13 KO’s) pondrá en juego sus cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que Ennis (35-0, 31 KO’s) buscará consolidarse en la división tras su ascenso.

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El estadounidense debutó en las 154 libras en octubre pasado con un nocaut ante Uisma Lima para conquistar el título interino de la AMB.

Ennis, de inmediato, no dudó en cuestionar las motivaciones de Zayas para aceptar esta reyerta.

“Es un buen peleador, un gran peleador, pero hay niveles, y voy a enseñarle todos esos niveles”, expresó Ennis, al insinuar que el boricua aceptó el combate por dinero.

“Yo tengo dos cinturones. Soy el único que tiene dos cinturones en la división. Tú quieres estos. Yo no necesito pelear contigo. Pude haber peleado con cualquier otro”, le respondió el puertorriqueño.

Fuera de lo económico, Xander, de 23 años, reconoció que aceptar el reto es parte del plan de continuar escribiendo un legado dentro del boxeo mundial.

“Todo es legado. Convertirme en el más joven, en mi etapa con Top Rank, ser el campeón mundial más joven a los 22 años, campeón unificado más joven. Y ahora pelear contra uno de los mejores de la división también es legado. Cualquiera pudo haber tomado la ruta fácil, pelear con alguien del top 15, conseguir una victoria cómoda y cobrar buen dinero, pero yo quiero enfrentar a los mejores y demostrar que soy el mejor cada vez que subo al ring”, manifestó.

Apuestan a ellos

Ambos peleadores se mostraron seguros de que sus herramientas los harán salir por la puerta ancha la noche de la velada. Como de costumbre en sus respuestas, Zayas aseguró ser superior a Ennis.

“(Tengo) todo. Nunca ha enfrentado a un peleador atlético como yo. Soy tan alto como él, igual de rápido, igual de fuerte, y se lo voy a demostrar el 27 de junio”, sostuvo.

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Ennis, fiel a su estilo, no titubeó. De hecho, aseguró que despachará al monarca por la vía rápida para quedarse con las correas.

“Voy a hacer lo que quiera, así de simple. No hay nada que él pueda hacer… hay niveles en este juego y se lo voy a demostrar”, dijo.

Al finalizar el intercambio verbal, ambos boxeadores tuvieron el tradicional cara a cara. Entre palabras, miradas, risas y gestos, la tensión aumentó cuando Ennis por otra ocasión tocó los cinturones de Zayas. Esto provocó una reacción inmediata del boricua, que los soltó y amago con comenzar un intercambio físico, que se vio detenido por la seguridad.

Segundos después, volvieron al medio del escenario para un último frente a frente, ya Zayas sin sus correas.