A solo días de que el monarca supermediano Saúl “Canelo” Ávarez y el puertorrqueño Edgar Berlanga se vean las caras este sábado en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, el mexicano es considerado por prácticamente todos los analistas como el claro favorito.

Canelo (61-2-2, 39 KO’s) arriesgará ante Berlanga (22-0-0, 17 KO’s) los campeonatos de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Después de años pidiendo pelear con el tapatío, finalmente se le dio a Berlanga. Será la primera oportunidad del púgil boricua por un título mundial y la primera vez que enfrente a un boxeador del calibre del mexicano. Por su parte, Álvarez se ha medido a boxeadores como Gennadiy Golovkin, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Amir Khan, Dmitry Bivol, entre otros.

Por esta y otras razones, Canelo es ampliamente favorecido en la casa de apuesta FanDuel, con una cuota de -1450 frente a Berlanga, quien aparece con +900, lo que refleja una gran diferencia en las expectativas de los apostadores para este combate.

De igual manera, expertos consultados por Primera Hora no creen que el puertorriqueño tenga posibilidad alguna para conseguir lo que sería una de las victorias más sorprendentes en la historia del boxeo.

“Subir con un bate”, contestó el periodista José Sánchez Fournier al ser abordado por este diario sobre qué debe hacer Berlanga para derrotar a Canelo.

“Esta es una pelea que no debe ser muy competitiva. Edgar Berlanga está a dos o tres niveles debajo de Canelo. Y con todo el respeto, yo no soy de los que piensan que Berlanga es un gran noqueador. Él es un boxeador fuerte, pero no es pegador porque, después de que subieron un poco el nivel de su oposición, sus nocauts desaparecieron”, opinó.

Saúl "Canelo" Álvarez cara a cara con Edgar Berlanga. ( ESTHER LIN Esther Lin )

El puertorriqueño comenzó su carrera en el profesionalismo noqueando a sus primeros 16 oponentes en el primer asalto. Sin embargo, esa racha se detuvo cuando se enfrentó al estadounidense Desmond Nicholson (26-6-1, 22 KO’s) el 24 de abril de 2021. A pesar de que superó a Nicholson por decisión unánime, no lució como aquel potente boxeador que estaba empezando a llevarse todos los reflectores en el deporte.

Tras la reyerta con el estadounidense, Berlanga no volvió a noquear a sus siguientes cinco rivales. No fue hasta el 23 de febrero de este año cuando se midió frente al irlandés Padraig McCrory (18-1, 9 KO’s) que volvió a ganar por esta vía.

“Yo creo que lo que tiene que hacer Berlanga es tratar de hacer esto un evento de lucha libre y tratar de sacar de sus casillas a Canelo para que se vaya al toma y dame a ver si es que da un golpe de suerte, pero, con el tipo de boxeador que es Canelo, yo dudo que eso funcione… No le veo ninguna posibilidad (a Berlanga) a parte de eso”, indicó Sánchez Fournier.

“Canelo es un boxeador que está probado y han tratado eso mil veces contra él. Canelo peleó tres veces con Gennady Golovkin. Yo dudo mucho que Berlana, que no noqueaba a nadie hasta McCrory, tenga la pegada necesaria para noquear a Canelo a menos que esté desmejorado con COVID o algo así”, añadió. “Yo no creo que Berlanga le durará ocho asaltos a Canelo”, sostuvo.

Edgar Berlanga conecta una mano a la quijada del irlandés Padraig McCrory. ( Ed Mulholland/Matchroom. )

Del mismo modo, el veterano reportero, con basta experiencia cubriendo el deporte del ensogado, resaltó que los más de 60 púgiles que han peleado con el tapatío ni siquiera han podido derribarlo a la lona.

Por otro lado, el también periodista Jorge Pérez comentó que Berlanga tiene dos ventajas sobre Canelo: juventud y estatura. El boricua tiene 27 años y mide 6′1″ con un alcance de 73″, mientras que el mexicano tiene 34 y tiene una estatura de 5′7″ con un alcance de 70″. Pero Pérez no piensa que el puertorriqueño tiene los recursos necesarios para vencer a Álvarez.

“Ojalá que sea una pelea buena, pero yo no creo que Berlanga tenga los recursos para ponerse a correr. Él es un peleador que su único tipo de pelea que tiene es el ataque, aunque en la última se estaba tratando de mover un poco más”, manifestó Pérez.

Pelear con Canelo fue el paso correcto

Aún así, Pérez piensa que pactar este pleito fue un acierto para Berlanga, pese al reto que representa pelear con Canelo.

“Sí, (tomar esta pelea fue lo correcto para Berlanga) por el hecho de que pelear con Canelo, automáticamente, te convierte en millonario. Te vas a ganar por esta pelea lo que no ganarías en ocho o 10 adicionales por tu cuenta. Básicamente, está asegurando su futuro y tampoco podía esperar mucho más porque tiene 27 años y ya tiene más de 20 peleas”, dijo Pérez.

Las bolsas de combates profesionales suelen divulgarse semanas después del evento, a menudo a través de entrevistas o filtraciones. Álvarez recibió una paga de $35 millones por su más reciente reyerta contra Jaime Munguia, según el periodista Dan Rafael.

Basado en esto, se anticipa que el mexicano obtenga una bolsa de una cifra similar por su pelea contra el puertorriqueño, sin contar las ganancias adicionales por las ventas de pay-per-view (PPV). En una entrevista con el podcast Sway’s Universe, Canelo reveló que retendrá el 80 por ciento de los ingresos por la venta de boletos y concesiones.