El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) le ha otorgado, en el sentido figurado, un ‘conteo de protección’ contra el nocaut a la Federación Puertorriqueña de Boxeo, la que tiene una orden por cumplir de parte del Comité Olímpico Internacional.

Uno de los primeros temas a atender del recién electo Comité Ejecutivo del Copur en el nuevo ciclo de la Federación Puertorriqueña de Boxeo y la orden de desafiliación que pesa sobre ésta ante el apoyo que mantiene con la internacionalmente desafiliada Federación Internacional de Boxeo (IBA).

La World Boxing es el organismo al que la Federación Puertorriqueña de Boxeo debe afiliarse por orden del Comité Olímpico Internacional (COI)

Es una decisión en la que el Copur pone en balanza el desarrollo de sus atletas bajo a la IBA versus la World Boxing, que no tiene un programa deportivo desarrollado, reconoció la recién reelecta presidenta del Copur, Sara Rosario, quien agregó que le dará tiempo a su Federación para desafiliarse y entrar en la World Boxing.

“La World Boxing no tiene nada de programación. Fue una interrogante que la presentamos en una reunión que tuvimos con ellos en Panam Sports. Ellos están buscando que más federaciones nacionales se afilien para lograr el reconocimiento del COI, y la inclusión del boxeo en Los Ángeles. Eso es importante de atender porque se acaba el tiempo. Pero no tienen la suficiente cantidad de federaciones nacionales para establecer una programación deportiva. Y no se puede dejar a la Federación a la deriva. No es cuestión de que voy a cortar ahora con la IBA. El desarrollo de los atletas tiene que ser considerado cuando tomas este tipo de decisiones. Así que le vamos a dar a la Federación su espacio para que pueda atender su asunto”, dijo.

Ashleyann Lozada (rojo) fue en París 2024 la primera boxeadora boricua en competir en unos Juegos Olímpicos. ( Xavier Araújo )

La Federación envió esta semana a una delegación al Mundial Juvenil que inicia el martes próximo y que es organizado por la IBA. El viaje es costeado con fondos del Copur.

El ‘conteo de protección’ no es eterno, sin embargo.

El COI ha sido claro que ninguno de sus socios puede estar afiliado a la IBA y que no habrá boxeo en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 en esas condiciones. De hecho, el boxeo en París 2024 no fue organizado por la IBA, sino por el COI.

Para el Copur esas palabras del COI son órdenes y las espera acatar a la brevedad posible, dijo Rosario, quien agregó que el presidente de la Federación, José ‘Chiqui’ Laureano, está consciente de que se debe desafiliar.

Laureano, de hecho, irá en noviembre a elecciones federativas contra el pasado presidente, José Luis Vellón, quien ha sido un fuerte crítico a la posición de Laureano a insistir en no salir todavía de su asociación con la IBA.

“La Federación está muy atenta y atendiendo la situación. Hay que concluir ese proceso. Ellos están claros de que tienen que moverse (hacia World Boxing). Es uno de los temas en la primera reunión del Comité Ejecutivo, a ver cuál es el plan de la Federación para atender este asunto. No vamos a desafiliar a la Federación en este momento porque ellos tienen que atender su situación. Es meritorio darles ese espacio, pero no es eterno. Lo tenemos que atender en las próximas semanas”, sentenció.