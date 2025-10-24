Los Ángeles. El hijo de Manny Pacquiao está listo para hacer su debut profesional en el boxeo el 29 de noviembre en una cartelera promovida por la compañía de su padre, miembro del Salón de la Fama.

Jimuel Pacquiao enfrentará a Brendan Lally, quien también hará su debut profesional durante una de las peleas estelares en el Pechanga Resort Casino en Temecula, California.

La contienda fue anunciada el jueves por Manny Pacquiao Promotions, que reveló la cartelera completa para su debut en Estados Unidos.

Like Father Like son ✅ So awesome to see Jimuel Pacquiao training side by side his dad 8 division world champ Manny in LA as MP prepares for Fight vs Barrios. Jimuel has been in LA since 2021 training 👊🙏💪🇵🇭 pic.twitter.com/QCCGccogzI — Dyan Castillejo (@DYANCASTILLEJO) May 21, 2025

Manny Pacquiao ganó títulos en ocho categorías de peso, para establecer un récord. En junio ingresó al Salón de la Fama del boxeo. Un mes después estuvo a poco de recuperar uno de esos títulos a los 46 años, pero Mario Barrios retuvo el campeonato de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo por decisión mayoritaria.

Si Pacquiao pelea de nuevo, podría ser ya convertido en abuelo. La prometida de Jimuel Pacquiao está esperando el primer hijo de la pareja.

Pacquiao Jr. did a few rounds of mitts with me for my “Rounds With Freddie” - a fun, light series on my @YouTube channel. He works hard. Shows up everyday to work with my assistant trainer Marvin who is guiding him though amateur fights and wherever @MannyPacquiao and Jimuel want… pic.twitter.com/MAhI5Z5DQX — Freddie Roach (@FreddieRoach) December 3, 2024

Jimuel Pacquiao, de 24 años, tuvo una carrera amateur de tres años y entrena en el Wild Card Boxing Gym, donde se preparó su padre.