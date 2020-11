La empresa promotora Top Rank mantiene a Puerto Rico como uno de los principales yacimientos de boxeadores para sumar a su vasto banco de talento.

Desde Edgar “The Chosen One” Berlanga en las 168 libras, hasta Jeyvier Cintrón en las 115 libras y una gama de púgiles como José “Sniper” Pedraza, Félix Verdejo, Christopher “Pitufo” Díaz, Xander Zayas, Henry "Moncho Lebrón, Orlando González y Omar Rosario, además de los hermanos Jeremy y Joseph Adorno, componen el grupo de púgiles boricuas bajo contrato con esta empresa boxística.

Carl Moretti, ejecutivo de Top Rank, sostuvo que Puerto Rico juega un papel protagónico en los futuros planes de la empresa.

“Top Rank siempre ha estado asociada a boxeadores puertorriqueños y nos encanta seguir con esa tradición y buscando talento. Así que siempre vamos a firmarlos”, explicó Moretti.

Rosario, quien debutó en el boxeo rentado el pasado agosto en Kissimme, Florida, es la más reciente adquisición.

“Nosotros esperamos mucho de todos nuestros boxedores, no solamente de los puertorriqueños. No los firmaríamos si nuestras expectativas no fueran altas. Mientras quieran trabajar duro y hacer las cosas correctamente dentro y fuera del ring, es grandioso para nosotros”, sostuvo Moretti.

Para el funcionario de Top Rank, el sueño es colocarlos a todos en una misma cartelera en el Madison Square Garden en Nueva York.

“Diez peleas. Todos los puertorriqueños en la misma esquina y quien sea en la contraria. Se llenaría”, concluyó.