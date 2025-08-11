El campeón boricua unificado de las 105 libras, Oscar “Pupilo” Collazo defenderá el 20 de septiembre sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y The Ring Magazine ante el filipino Jayson “Striker” Vayson.

El Fantasy Springs Resort Casino, en California, será el escenario de una velada, en la que Collazo volverá a defender sus campeonatos. Buscará retener por sexta ocasión su correa de la OMB.

Collazo (12-0, 9 KO’s) viene de defender exitosamente en marzo sus campeonatos tras noquear al mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández en el quinto asalto de una cartelera de Golden Boy Promotions en Cancún, México.

Por su parte, Vayson (14-1-1, 8 KO’s) llega a la reyerta tras noquear al tailandes Jirawat Aiamong.

En la cartelera de Golden Boy Promotions, Gabriela “Sweet Poison” Fundora (16-0, 8 KO’s) arriesga su corona indiscutible de peso mosca en su tercera defensa ante Ayelén “Piru” Granadino (12-2-4, 1 KO).