Manatí. Jeyvier Cintrón quería dejar una buena impresión en su primera pelea después de cuatro años alejado del boxeo rentado. El dos veces olímpico cumplió su cometido con un nocaut técnico del venezolano Carlos Mujica en el primer asalto como parte del programa preliminar de la cartelera “Vuelta a Casa” en el Coliseo Juan Aubín Cruz en Manatí.

Cintrón comenzó el combate con un jab que de derecha que encontró el rostro de Mujica. Eso preparó la mesa para varios ganchos a los costados. Poco después, Cintrón acertó una combinación de derecha e izquierda que llevó a Mujica a la lona.

Después de levantarse para recibir el conteo de protección, un indefenso Mujica nuevamente fue castigado con rectas de izquierda que sacudieron su cabeza. Otra corta ráfaga de golpes fue todo lo que Melva Santos necesitó ver para intervenir y detener el combate para proteger a Mujica.

De esa manera, Cintrón mejoró a 12-1 con seis por nocaut.

“Me sentí mejor que nunca en mi vida”, reaccionó Cintrón después de la pelea. “Me sentí fuerte para ser 10 asaltos tirando golpes. Salí con un plan, uso mi boxeo y esta vez me concentré más en mi pegada. Soy un pegador y vieron el resultado. Fui con calma hasta que lo pude cazar”.

Jeyvier Cintrón (izquierda) castiga los planos bajos de Carlos Mujica. ( Nahira Montcourt )

El púgil puertorriqueño no peleaba desde diciembre de 2019 cuando perdió ante Kazuto Ioka por decisión unánime. Los pasados meses los pasó en Jiquipilco, México, donde entrenan los también boxeadores boricuas Subriel Matías y Emmanuel “Manny” Rodríguez.

“Quería hasta llorar en la entrada. Tenía unos sentimientos muy encontrados, porque esto es como volver a casa. El ring es mi casa y más en Puerto Rico. De verdad que me dieron muchos sentimientos cuando me dieron la victoria también. Actualmente estoy conteniendo muchas lágrimas que quiero soltar porque nadie sabe el proceso que tuve”, sostuvo.

Cintrón no especificó cuándo pelearía nuevamente. Dijo que dejará eso en las manos de Juan Orengo, Fresh Productions.

“Obviamente me siento bien. Tal vez me coja tal vez tres días y vamos a entrenar porque la pelea se acabó por la vía del cloroformo. Me siento ready, activo para entrenar”, concluyó.