La pandemia por el virus COVID-19 que comenzó en el 2020 provocó que las principales ligas profesionales en Estados Unidos permanecieran detenidas. El boxeo rentado fue el primero que ofreció una plataforma de entretenimiento cuando específicamente la empresa promotora Top Rank estableció una “burbuja” en Las Vegas, Nevada.

Meses después la NBA, NHL y Major League Baseball siguieron patrones similares.

La fórmula de Top Rank fue exitosa. Sin embargo, el boxeo como industria, aún no se recupera del golpe y por alguna razón parece que generan más interés la creación de programas de boxeadores retirados como Mike Tyson, Julio César Chávez y Oscar de la Hoya, que de los principales nombres de la actualidad en el deporte, salvo quizás Saúl “Canelo” Álvarez. Y ni hablar de otros como los hermanos youtubers Logan Paul y Jake Paul, quienes parecen ser hoy en día los herederos de las atenciones que antes recibían figuras como Floyd Mayweather y Miguel Cotto.

Además, el potencial retiro del filipino Manny Pacquiao a raíz de la reciente derrota que sufrió a manos del cubano Yordenis Ugás dejaría solamente al mexicano Álvarez como la principal atracción en eventos ‘pay per view’ dentro del boxeo.

¿Se encuentra el deporte en aprietos?

“Está en neutrón, no es que no hayan figuras”, aseguró Jeniffer Marín, quien tiene los derechos en Puerto Rico para los eventos de plataformas como DAZN a través de la compañía Per-Per-View Sports.

“Hay figuras locales e internacionales, pero eventos como la ‘burbuja’ no son costo efectivo. Lo que pasa es que los boxeadores no han tenido las oportunidades de estar activos por el asunto de la pandemia. Los promotores no están tenido tantos eventos como nos tenían acostumbrados”, agregó.

El manejador de boxeadores y promotor, Juan Orengo coincide: “Hay muchas estrellas en el boxeo, no una crisis. Estuve en la cartelera de Pacquiao y fue vendida completamente, al igual que la de Canelo Álvarez. Lo que pasa es que los promotores protegen a los suyos y dejaron de hacer alianzas entre ellos como ocurría en el pasado. Las peleas que la gente quiere ver no se están haciendo”, explicó.

“A Terence Crawford lo dañaron. Es un boxeador bueno, pero no lo pusieron con rivales de calidad y ahora nadie le hace caso”, continuó Orengo.

Los Paul atraen un nuevo público

Asimismo, reconoció que los hermanos Paul, quienes de paso residen en Puerto Rico gracias a los incentivos ofrecidos en el país a multimillonarios, son los anzuelos para otra generación de consumidores.

Jake Paul, al igual que su hermano Logan Paul, están presentándose en el mundo del boxeo como residentes de Puerto Rico, lo que son en virtud de los créditos que dio el país para atraer a la Isla a multimillonarios. ( Amanda Westcott )

“El movimiento de los ‘youtubers’ requiere que estén pendiente a esos personajes. Mi hijo menor se sabe la historia complete de Jake Paul. Es otra generación. Es como decir que llegó lo urbano y ahora nadie quiere escuchar salsa o merengue. Están ahí, pero a la juventud le gusta otra cosa. Los consumidores de los ‘pay per view’ seguirán existiendo cuando hayan peleas grandes porque es un mercado distinto”, destacó Orengo.

Por otro lado, los cierres por el COVID-19 forzó a empresarios en la isla repensar el modelo de hacer negocios una vez recibieron la luz verde para reabrir.

“Muchos lugares que adquirían los derechos de circuitos cerrados cerraron por la pandemia y otros finalmente están abiertos, pero también depende de si el público quiere ver una cartelera en un lugar en vivo o desde la comodidad de su hogar. Si no hay eventos, nadie pagará. Por otro lado, los hermanos Paul han atraído a un mercado que no estaba acostumbrado a ver boxeo”, mencionó Marín.

Un espacio vacío

Actualmente, Wilfredo “Bimbito” Méndez es el único campeón mundial (105 libras en la Organización Mundial de Boxeo) puertorriqueño. Ángel “Tito” Acosta podría unirse si vence al japonés Junto Nakatani el 10 de septiembre cuando lo reté por el cinturón de las 112 libras en la OMB.

“En Puerto Rico sacar un campeón es difícil por la disciplina de los boxeadores y de algunos entrenadores. Estamos mal. Puerto Rico necesita por lo menos cuatro campeones mundiales para estar en el mapa nuevamente. Ahora mismo, Amanda Serrano es la mejor”, afirmó Orengo.