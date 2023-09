La Federación Puertorriqueña de Boxeo no tiene la intención de unirse a la recién creada organización “World Boxing” que actualmente cuenta con 12 integrantes.

Canadá, Brasil, Argentina, Alemania, Honduras, Suecia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Inglaterra y Holanda son los países que ingresaron formalmente a “World Boxing”.

José “Chicky” Laureano, presidente de la federación boricua, indicó que la intención es continuar de la mano de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), entidad que no es reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI).

“No vamos a ingresar ese grupo, nos vamos a mantener con la IBA”, afirmó Laureano. “La internacional es la que tiene toda la estructura y nos ha apoyado”.

El pasado junio, el COI determinó que la IBA no contará con los debidos reconocimientos debido a que los directivos no completaron unas reformas en cuanto a la gobernanza, las finanzas y problemas éticos. De hecho, el COI se encargó de organizar las competencias de boxeo durante los Juegos Olímpicos Tokio 2022. El deporte será parte de las olimpiadas París 2024, pero los torneos para clasificar estarán en las manos del COI.

Laureano sostuvo que existen unas lagunas en cuanto al funcionamiento de “World Boxing”.

“No tengo la información completa de los objetivos. No tiene un presidente ni estructura. No podemos movernos a una organización que no está bien formada todavía. Ni reglamento tiene. No se descarta en un futuro, pero por lo menos hasta ahora, no lo haremos”, indicó.

Laureano señaló que Cuba, México y la República Dominicana tampoco han dado señales de que se moverán hacia la “World Boxing”.

“Hasta ahora, nadie del Caribe ha solicitado entrar. No hay mucha información de esa organización (World Boxing). Es una situación compleja y no podemos entrar en ese juego. Tenemos que ser un poco más serios. No tenemos inconvenientes con el COI ni con la IBA. Para nosotros la prioridad es que nuestros atletas estén bien”, concluyó.

Laureano mencionó que el COI trazó una agenda para que los púgiles clasifiquen para París 2024. Después de los venideros Juegos Panamericanos en Chile, se llevará a cabo un evento en Italia el próximo febrero y, después, otro en Tailandia en mayo.