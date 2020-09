El púgil Félix ‘Diamante' Verdejo ha reconocido que su entrenador Ismael Salas le ha ayudado a reencontrarse técnicamente. Ahora también reconoce el impacto que está teniendo sobre su carrera Cruz Manuel García, ‘Pensa', su preparador físico.

Luego de hacer una rutina de ejercicios de coordinación y resistencia en las cuestas de los terrenos del Castillo San Felipe del Morro en el Viejo San Juan, los que presenció Salas, Verdejo dijo que se ha seguido sintiendo muy bien físicamente gracias al seguimiento de preparación que ha tenido con García.

Mejor conocido como Cruz Pensa, el preparador agarró fama por haber sido el responsable de que Félix ‘Tito' Trinidad demostrará en su carrera una impecable condición física que le ganó el derecho a que lo describieran como un fondista del boxeo.

“Estoy bien gracias a Cruz Pensa. Ese fue el que estuvo con Tito todos esos años. Quiero estar como Tito, que estaba en el asalto 12 como si estuviera en el primero", dice Verdejo.

Precisamente, a Verdejo se le consideró a principio de su carrera como el próximo Trinidad para Puerto Rico. Con el tiempo, tras victorias sin color, las comparaciones desaparecieron.

Pero con Salas en el fundamento y Cruz Pensa ayudándole a desarrollar sus ‘pulmones’, Verdejo ha tenido un repunte en su carrera, como lo demostró en su última pelea, cuando convenció a su compañía promotora y a sí mismo con un contundente nocaut en el primer asalto sobre Will Madera.

Animado, Verdejo dijo que el futuro luce prometedor en las 135 libras.

“Como estoy, vienen cosas buenas en el futuro", dijo Verdejo, quien se cantó disponible para pelear con Vasiliy Lomachenko antes de que éste firmara para su pelea contra Teófimo López este próximo 17 de octubre.

Verdejo dijo su compañía promotora no le ha dado una fecha para regresar al ring, aunque se anticipa que será previo al fin del año. Salas dijo que Verdejo no puede pelear en octubre porque no estará listo.

Verdejo aspira a volver al ring entre noviembre y diciembre.

Eso deja abiertos los meses de noviembre y diciembre para el regreso del ‘Diamante'.

“(Top Rank) Lo van a poner antes de que se acabe el año. Su último programa va a ser el día 14 de diciembre, pero tienen varios más antes. Félix no puede pelear en octubre. Sería una locura decirlo. Pero luego de octubre está listo para cualquier momento", dijo Salas.

El preparador dijo que el entrenamiento físico que hace Verdejo es una continuidad del trabajo que hizo para su combate ante Madera en julio. El propósito es que el púgil esté cerca de la condición física que tuvo para su combate pasado y listo para pasar a otras etapas de preparación que comenzarían cuando tenga a la mano la fecha para pelear.

“Y a la misma vez, a la medida en que va pasando el tiempo, el cuerpo de ese atleta, con menos trabajo, va adquirir la condición porque está cerca de ella", abundó el entrenador de boxeo. “Mucha gente lo que hace es que se abandona cuando pasa la competición y cuando vuelven pasa mucho tiempo. Ese tiempo se puede aprovechar para otra cosa", dijo.

Verdejo detalló que está entrenando de lunes a sábado. Dijo que intercala carreras y ejercicios con preparación en piscina.

"El Diamante" Verdejo reafirma cada vez que puede que está reanimado y recomprometido con alcanzar grandeza en el boxeo.

Antes de iniciar la preparación con miras a pelea una vez más en el 2020, Cruz Pensa dijo que Verdejo descansó completamente y que pasó una etapa de descanso activo que incluyó ejercicios de caminata y bicicleta.

Técnicamente, aunque mejorado, Salas dijo que Verdejo sigue siendo un proyecto en reconstrucción.

“Lo que nos ha pasado con Félix es un proceso desde hace un año, cuando fue la primera vez a Las Vegas a entrenar con nosotros. Se ha visto un progreso y todavía queda mucho, queda mucha tela para cortar porque el talento de él está listo para brillar; el Diamante", aseguró Salas.

“Hay muchas cosas que sacarle a Félix. Ya cuando lleguemos al próximo campamento de entrenamiento le quiero trabajar en el ring, en el fundamento, que es mi fuerte", agregó el egresado de la escuela cubana de boxeo.

Por su parte, Verdejo tal vez no pelee en octubre, pero sí verá pelear a Lomachenko y López el 13 de ese mes en una pelea unificatoria en las 135 libras que le interesa para su futuro.

Verdejo es de los peleadores en fila en esa división.

“En esa pelea que debo ver porque puedo enfrentar a cualquiera de los dos más adelante. Eso es lo que queremos: pelear con los campeones", dijo.