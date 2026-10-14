La gobernadora Jenniffer González Colón decretó esta noche tres días de duelo oficial tras la muerte del legendario tricampeón mundial de boxeo puertorriqueño Wilfredo “Bazooka” Gómez.

La mandataria anunció la directriz luego de que trascendieran los primeros detalles de las exequias fúnebres del excampeón sanjuanero, por quien ya había emitido un mensaje de pésame el pasado sábado.

“Puerto Rico está de luto ante la partida de una de las grandes leyendas de nuestro deporte, Wilfredo ‘Bazooka’ Gómez”, expuso González Colón, en declaraciones escritas. “Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en tricampeón mundial de boxeo, Wilfredo llevó el nombre de nuestra Isla a lo más alto, llenándonos de orgullo y demostrando al mundo la grandeza del talento puertorriqueño”.

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Mediante la orden ejecutiva, las banderas de Puerto Rico y de Estados Unidos en todas las dependencias e instalaciones públicas deberán ondear a media asta a partir de este miércoles, 14 de octubre, hasta el viernes, 16 de octubre de 2026, en señal de respeto y tributo al deportista.

“Su legado trasciende los campeonatos. Fue símbolo de perseverancia, valentía y determinación, e inspiración para generaciones de puertorriqueños. En nombre del pueblo de Puerto Rico, extiendo mis más sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos y a toda la comunidad deportiva”, continuó la gobernadora. “Descansa en paz, campeón. Gracias por tantas glorias y por llevar nuestra bandera en alto”.

Adiós a una leyenda

Dicha orden se produjo a dos días que se diera a conocer el deceso de uno de los púgiles más destacados en la historia deportiva de la Isla.

El excampeón mundial falleció el sábado a las 9:00 p.m., a los 69 años, informó su hijo, Wilfredo Gómez Jr., durante una intervención en Telemundo.

Días antes, el pasado miércoles, había publicado un mensaje en las redes sociales en el que pidió oraciones por la salud de su padre.

En los últimos años, el legendario boxeador enfrentó problemas de salud y padeció daños cerebrales asociados con su prolongada carrera sobre el cuadrilátero.

Cuando derrotó por nocaut al surcoreano Dong Kyun Yum, entonces campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un combate celebrado el 21 de mayo de 1977 en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

A partir de esa victoria, dominó durante años la división de las 122 libras. Defendió su corona mundial en 17 ocasiones y ganó todos esos combates por nocaut, una hazaña que contribuyó a consolidar su reputación como uno de los pegadores más temidos de su época.