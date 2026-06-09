La revista TIME anunció este martes la inclusión de la campeona boricua Amanda Serrano (49-4-1, 32 KO’s), en la lista inaugural TIME100 Sports 2026, que reconoce a las 100 figuras más influyentes que están moldeando el panorama deportivo mundial.

Serrano es una de solo tres figuras de los deportes de combate que aparecen en la lista, junto a Oleksandr Usyk y Dana White, pero la única mujer.

El reconocimiento llega tras el éxito histórico de Serrano como una de las campeonas más laureadas de todos los tiempos, así como por su liderazgo en la lucha por la igualdad y la equidad salarial en el boxeo femenino.

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“Ser nombrada en la lista inaugural TIME100 Sports es un honor increíble. A lo largo de mi carrera siempre he querido demostrar que el boxeo femenino merece estar en los escenarios más grandes del deporte y que las peleadoras merecen las mismas oportunidades, visibilidad y respeto que los hombres”, expresó Serrano en declaraciones escritas.

“Este reconocimiento es para cada mujer y niña que ha luchado para impulsar este deporte, y para todas las mujeres que han logrado obtener las plataformas y remuneraciones que merecen. Gracias a Nakisa Bidarian, Jake Paul, MVP, mi equipo y mis fanáticos en Puerto Rico y alrededor del mundo por su apoyo para lograr el impacto que hemos alcanzado hasta ahora y por el trabajo que queda por hacer para seguir creando oportunidades para la próxima generación del boxeo femenino”, agregó la carolinense.

Por su parte, los cofundadores de Most Valuable Promotions (MVP), Jake Paul y Nakisa Bidarian, destacaron el impacto de la monarca peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Este reconocimiento de TIME es un testimonio del extraordinario impacto que Amanda Serrano ha tenido en el deporte y la cultura. Sus logros como campeona mundial en siete divisiones y la boxeadora más condecorada en la historia del boxeo femenino hablan por sí solos, pero lo que realmente la distingue es su papel como pionera que ha transformado lo que es posible para las atletas femeninas", pronunciaron los líderes de MVP.

“A través de su incansable búsqueda de la igualdad, su disposición para desafiar barreras históricas y su capacidad para cautivar audiencias en los escenarios más grandes del mundo, Amanda ha llevado el boxeo femenino a niveles sin precedentes. Estamos orgullosos de que haya sido la primera atleta firmada por MVP y no hay nadie más merecedora de un lugar en la lista inaugural TIME100 Sports que la GOAT del boxeo femenino”, añadieron.

La lista completa de TIME100 Sports aparecerá en la edición del 22 de junio de 2026 de TIME.