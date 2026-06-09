El skateboarder olímpico puertorriqueño Steven Piñeiro iniciará esta semana su ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 cuando compita en el Ostia Park World Cup 2026, una de las principales paradas del calendario internacional de World Skate y parte del proceso clasificatorio olímpico.

Según informó el Comité Olímpico de Puerto Rico mediante un comunicado de prensa, el evento se celebrará del 7 al 14 de junio en Ostia, Italia, y reunirá a algunos de los mejores exponentes del mundo en la modalidad Park.

Piñeiro participará en una competencia que contempla entrenamientos oficiales y rondas preliminares entre el 9 y 11 de junio, seguidas por las finales programadas para los días 12, 13 y 14.

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“Cada evento internacional representa una oportunidad para seguir creciendo como atleta y acercarnos a la meta de clasificar nuevamente a unos Juegos Olímpicos. Estamos comprometidos con este proceso y con representar a Puerto Rico con orgullo en cada escenario internacional”, expresó Piñeiro en declaraciones difundidas por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

La participación en Italia marca el inicio de una intensa agenda internacional para el atleta boricua, que incluirá competencias y entrenamientos en países como Brasil, Japón y Paraguay. Además de la modalidad olímpica Park, Piñeiro también competirá en eventos de Vert y Bowl como parte de su preparación.

Piñeiro, quien representó a Puerto Rico en el escenario olímpico, buscará sumar puntos y experiencia en el nuevo ciclo rumbo a Los Ángeles 2028, consolidándose entre los principales exponentes del skateboarding internacional.