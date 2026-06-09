Loíza será la sede de la 28va Serie Latinoamericana y del Caribe de Pequeñas Ligas para la categoría preinfantil (9-10 años), torneo que reunirá a cerca de 240 jugadores de 15 países y territorios del 25 de junio al 2 de julio.

El anuncio fue realizado el martes por la alcaldesa Julia Nazario Fuentes durante una conferencia de prensa celebrada en el renovado estadio Miguel Fuentes Pinet, acompañada por representantes del Departamento de Recreación y Deportes, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y directivos de Little League, organización con presencia en 82 países.

En la competencia participarán equipos de Puerto Rico, Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Curazao, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Islas Vírgenes Estadounidenses y Venezuela.

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La ceremonia inaugural está programada para el 26 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Fuentes Pinet. Los encuentros se disputarán además en los parques El Ceiba, Piñones, Villas de Loíza y Comunidad Vieques.

Nazario informó que las delegaciones se hospedarán en Loíza y que el municipio ha organizado actividades culturales y recreativas para que los visitantes conozcan la gastronomía, tradiciones y playas del pueblo.

Durante la actividad, los presentes también guardaron un momento de duelo por el fallecimiento del exdirigente de baloncesto y comentarista deportivo Juan Augusto “Johnny” Flores, integrante del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño y conductor por más de cinco décadas del programa Mundo Deportivo.