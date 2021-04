Iván Calderón ya comenzó a sentir el rigor de los entrenamientos conducentes a una pelea oficial, como la que proyecta hacer contra Álex “El Nene” Sánchez, luego de casi nueve años sin subirse a un ensogado.

“Esto se siente grave, grave”, dijo Calderón con su usual franqueza al hablar de la rutina de entrenamiento que ha comenzado a realizar de cara al mencionado encuentro.

“Hoy (el lunes) mismo hice cuatro asaltos, y siento como si cinco camiones me hubieran caído encima. Pero esto es en lo que uno se va adaptando y el cuerpo va cayendo en condición”, agregó.

Calderón dijo que desde que dejó de pelear, no había vuelto a entrenar con la consistencia como lo hace ahora.

“Llevo como ocho años retirado, y ese es el tiempo que llevaba sin entrenar. Entrenaba un día sí y tres no. Pasaba un mes sin hacer nada. Pero así de estar todos los días, es la primera vez desde que me retiré”, dijo el excampeón mundial.

El plan de Calderón y Sánchez es pelear de manera oficial, deseando el primero conseguir posicionarse en las clasificaciones de la Organización Mundial del Boxeo (OMB) para retar al campeón boricua minimosca (105 libras) de ese organismo, el boricua Wilfredo “Bimbito” Méndez. Calderón quiere convertirse en el boricua de más edad en ganar un cetro mundial en el boxeo.

Ambos se enfrentaron por el título mínimo de la OMB el 6 de diciembre de 2003 en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, lugar donde desean hacer el combate 18 años después. En ese momento, Calderón se impuso por decisión unánime.

Sánchez peleó por última vez el 9 de diciembre de 2011. Tiene foja de 38-8-1, con 21 nocauts. Por su parte, Calderón no ve acción desde el 6 de octubre de 2012. Cerró su carrera con 35-3-1, y 6 KO.

Al hablar de su preparación, el director del gimnasio Félix Pagán Pintor, en Guaynabo, estipuló que no entrena con mucha fuerza porque tiene unos nueve meses para ponerse en condición para la pelea. Tampoco ha comenzado a hacer dieta, pero reconoció que ha bajado las porciones.

“Le doy menos para rebajar lo necesario y para trabajar el cuerpo a mi edad de 46 años. No quiero maltratar mi cuerpo antes de la pelea”, dijo.

El ahora entrenador reiteró que para que la pelea se dé tiene que permitirse la presencia de fanáticos.

“Si el coliseo (Rubén Rodríguez) no está disponible para hacer una pelea en vivo, no se va a dar. Quiero que haya público porque ahí es que está la ganancia. No se puede hacer negocio si no es con público. Aunque sea la mitad del coliseo. Se puede negociar. Si no, nos quedamos tranquilos como estamos en nuestro retiro y nos disfrutamos a la juventud que está subiendo ahora”, expresó quien fuera conocido como el “Iron Boy”.

“Por eso hicimos ruido ahora, pero estamos aguantados. Cuando la cosa coja fuerza, que tengamos documentos y vistos buenos, lo vamos a anunciar con todos los ‘powers’”, añadió Calderón.

“Yo sigo entrenando. Si se da bien, sino me mantengo en condición y aprovecho esto para bajar de peso”, puntualizó.