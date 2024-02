El influencer, creador de contenido, promotor y boxeador Jake Paul presentó hoy la reapertura del gimnasio municipal de Carolina, éste completamente renovado, gracias a la labor de su fundación sin fines de lucro Boxing Bullies. La múltiple campeona mundial Amanda Serrano y su entrenador Jordan Maldonado le acompañaron en la presentación del centro.

Boxing Bullies, que inauguró en el 2021 en asociación con la Federación de Boxeo Aficionado Élite, se encarga de renovar gimnasios a través de la Isla para brindarles mejores centros de práctica a niños que han sido afectados por bullying en escuelas y las comunidades a las que pertenecen.

Paul, de 27 años, encabeza el proyecto y expresó haber sido afectado negativamente por el bullying, como también declaró haberle hecho daño a otros debido al dolor emocional recibido por estos actos.

“Yo era el bully, y también me hicieron bullying. He estado en ambos lados. Realmente quise regar el mensaje de haber estado en ambos lados de la moneda y decirle a los bullies que eso no es cool y también para defender otras personas”, comunicó el youtuber.

Luego, el estadounidense continuó emotivamente expresando la importancia de la fundación para él y lo influyente que ha sido el boxeo para su vida.

La renovación del gimnasio de Carolina conllevó una inversión de $50,000. ( Xavier Araújo )

“Por eso la organización es tan importante para mí. Porque he sido el niño dolido que ha querido hacerle daño a los demás y cuando me fui en mi recorrido como creador de contenido me empezaron a hacer cyberbullying en el Internet. Sentí el dolor y cómo me afectó personalmente. El boxeo me dio esa confianza para amarme yo mismo, tener una rutina y disciplina. De ahí fue que surgió el movimiento, para regar esa felicidad al resto del mundo”.

La donación para la renovación del gimnasio fue de un total de $50,000, con lo cual se proveyó un nuevo ring, equipo de boxeo nuevo, paredes pintadas y un mural de Amanda Serrano sosteniendo los cinturones de campeonato.

El púgil asegura continuará ayudando a la juventud puertorriqueña a través de Boxing Bullies y dice, “sentir gratificación en su vida”.

Jake Paul, quien cuenta con un récord de 8-1 con cinco peleas por nocaut, se enfrentará a Ryan Bourland este próximo sábado, 2 de marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot.