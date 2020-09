La espera está por terminar para Jamel Herring y Jonathan “Polvo” Oquendo. Los boxeadores finalmente estarán en esquinas opuestas la noche del sábado después de dos cancelaciones por el coronavirus.

El viernes, ambos cumplieron en la báscula. Mientras Herring pesó 129.5 libras, Oquendo marcó 129.6.

Herring (21-2, 10 KO) arriesgará el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 130 libras, ante el puertorriqueño que busca su primea faja mundial. La pelea originalmente fue pautada para el 2 de julio, pero tuvo que ser pospuesta debido a que Herring dio positivo a la prueba para detectar el virus COVID-19. Luego, fue reprogramada para el 14 de julio, sin embargo, fue cancelada por la misma razón.

PUBLICIDAD

“Siento que todo sucede por una razón. Estamos pasando por una pandemia global y aun así tuve la suerte de tener un campo de entrenamiento. Estoy agradecido. A pesar de todos los contratiempos, todavía puedo hacer lo que amo hacer. Para mí, es solo un día más en el trabajo”, sostuvo Herring, quien hace su segunda defensa titular.

El combate encabezará la cartelera que la empresa promotora Top Rank presentará en “La Burbuja” dentro del MGM Grand Conference Center sin espectadores.

“Mi trabajo es concentrarme en lo que está frente a mí. Realmente no puedo preocuparme por lo que está sucediendo en el exterior. Es simplemente una gran oportunidad para que los peleadores estén de vuelta en el ring. A pesar de no tener fanáticos presentes, todavía somos afortunados de estar haciendo lo que amamos y hacemos para ganarnos la vida. Eso es todo lo que me importa”, indicó Herring.

Oquendo (31-6, 19 KO), de 37 años, subirá en calidad de retador por segunda ocasión. La primera ocurrió en el 2015 cuando intentó destronar a Jesús Cuellar en las 126 libras. Oquendo perdió por decisión unánime.

“Me decepcionó (cuando se pospuso la pelea del 14 de julio) justo antes de los pesajes. Entiendo la posición de mi oponente. Estaba preocupado porque la pelea nunca sucedería, pero estoy listo para ganar”, mencionó Oquendo.

“Sé que (Herring) es un gran peleador. Se merece todo lo que tiene en este momento. He estado esperando esta oportunidad, tengo 37 años, pero mentalmente estoy preparado. Creo que este es el momento perfecto para pelear por un título mundial. Quiero mostrarle al mundo lo que soy capaz de hacer”, concluyó.

La cartelera será transmitida en vivo por ESPN a partir de las 7:30 p.m.