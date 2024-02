José “Sniper” Pedraza es consiente que su estadía en el boxeo rentado no será eterna. Además tiene unos planes que desea poner en marcha una vez haga oficial su retiro.

Pero mientras llega ese momento, el púgil tiene la intención de continuar boxeando a pesar de que el 8 de febrero sufrió una derrota a manos del estadounidense Keyshawn Davis.

“Queda gasolina en el tanque para seguir hasta que el cuerpo no aguante”, aseguró Pedraza. “El boxeo es mi trabajo, lo que lleva el alimento a la mesa de mi casa y quiero seguir”.

Pedraza, de 34 años, sostuvo que escuchará el sentir de su familia, pero que la decisión final está en sus manos.

“Si es por mi familia y mis hijos, me retiro. Quiero pasar más tiempo con mi familia porque parte de lo que es el boxeo está alejarse de la familia. Uno como padre, persona de familia, lo que deseo estar con ellos. Si fuese así, me hubiese retirado hace varios años. Sin embargo, es por ellos que tengo que seguir y estoy seguro que mi familia me apoya. Una decisión que tomo y no pienso bajarle”, insistió.

Davis se apuntó el triunfo más significativo de su corta carrera cuando detuvo a Pedraza en el sexto asalto del combate que tuvo como escenario el Michel Ultra Arena en el Mandala Bay Resort and Casino en Las Vegas, Nevada. De hecho, CompuBox le acreditó a Davis 104 golpes conectados contra los 39 que acumuló Pedraza, quien lució un tanto debilitado dado que bajó a las 135 libras por primera vez desde el 2019.

El referí Thomas Taylor intervino para evitar que Pedraza recibiera castigo innecesario.

Keyshawn Davis castiga a José Pedraza (izquierda) durante el combate del 8 de febrero en Las Vegas, Nevada. ( Suministrada / Top Rank )

“Entré con el ánimo y entusiasmo de ganar. Simplemente, Davis fue mejor. Hizo mejor estrategia. No tengo excusas porque no existen. Fue una mala noche para mí. No me salió lo que quería y al otro (Davis) le salió todo bien”, explicó.

Pedraza tiene balance de 0-3-1 en los pasados cuatro compromisos, lo que coloca su récord oficial en 29-6-1 con 14 nocauts. Además, quedan en suspenso los planes de aspirar a una faja mundial en las 135 libras.

“Crea frustración, pero entiendo que es parte de lo que uno hace. No es la primera vez que me sucede. Como boxeador, hubiese dejado alargar un poco la pelea, pero el árbitro desde su perspectiva vio algo que hubo que detenerla. Se respeta la decisión. No es algo que me moleste, pero tampoco siento que estuvo bien. Pudo alargarla para ver si respondía. Es cuestión de perspectiva. Estuve todo el tiempo consciente de lo que recibía y lo que podía hacer”, resaltó.

En remojo su estadía en Top Rank

Por otro lado, Pedraza señaló que el contrato con Top Rank continúa vigente. Sin embargo, desconoce si la empresa está dispuesta a negociar una renovación.

“Desconozco cuáles son los planes de Top Rank. Me estoy disfrutando mi familia y el momento. No me pude disfrutar una victoria como quería, pero eso es otra cosa. El contrato vence este año y no sé si lo renovarán o me dejarán libre. Tampoco es como que me quiero poner una presión de renovar. No es algo que me importe el 100%. Si lo renuevan bien, a trabajar duro para seguir dándole para ser parte de la compañía”, concluyó.