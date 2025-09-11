Juan Carlos “Indio” Camacho buscará esta noche convertirse en el nuevo campeón mundial puertorriqueño, cuando rete a Anthony Olascuaga por el título mosca (112 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la estelar de la cartelera “The Underdog” de Ring Magazine.

El evento, que forma parte de las actividades en Las Vegas por la mega pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford por la corona de las 168 libras, será el primero de una serie dedicada a prospectos y peleadores con poca exposición, como Camacho y Olascuaga.

“Tengo mucho ánimo y deseo de convertirme en el próximo campeón mundial de Puerto Rico. Estoy contento y ya me estoy hidratando”, dijo el púgil juanadino en una entrevista telefónica con Primera Hora desde Las Vegas, Nevada, horas después del pesaje llevado a cabo en el hotel Sahara.

“Para mí sería una bendición y una meta cumplida ganar ese título. Es algo que soñé desde muy pequeño y voy por más. No pienso quedarme aquí. Además de ser campeón mundial del CMB, quisiera ser como ‘Tito’ Trinidad y Miguel Cotto, que fueron los campeones del pueblo”, abundó.

El boricua marcó 111.6 libras en la báscula, por debajo del límite, al igual que el vigente campeón de la OMB para su pleito en el hotel Fontainebleau Las Vegas.

Para Camacho, quien tiene 28 años y ostenta un récord de 19-1 con ocho nocauts, este pleito es su primera oportunidad por un título mundial.

Olascuaga (9-1, 6 KO’s), por su parte, no está ajeno a este escenario, aunque es dos años menor, ya que intentará retener su correa por cuarta ocasión desde que la capturó en julio del año pasado. Sin embargo, esto no es algo que intimida a Camacho.

“Tengo un plan que estuve practicando en el gimnasio. No te lo puedo decir porque si no te estaría revelando los secretos y eso no se puede. Las flechas están intactas y puestas para mañana”, comentó, entre risas, el boxeador firmado por Miguel Cotto Promotions.

“Ejecutamos un gran plan en el gimnasio. Iré asalto por asalto, demostrando que seré el mejor boxeador esa noche porque he seguido añadiendo arsenal en los últimos meses”, continuó.

Anthony Olascuaga vs. Juan Carlos “Indio” Camacho ( Suministrada )

El juanadino ha ganado sus últimos tres pleitos por decisión unánime y dividida. La última vez que noqueó a un oponente fue el 26 de agosto de 2023.

Olascuaga, en cambio, ha salido airoso por la vía rápida en tres de sus últimos cuatro combates. Ganó el último por decisión unánime en marzo pasado. Camacho no descarta apuntarse otro nocaut esta noche.

“Si la mano llega, llegó. Si no, damos una parranda y le encajamos todas las flechas, como decimos allá en Puerto Rico, los verdaderos indios”, sostuvo el púgil que será acompañado por el entrenador Juan De León.

La cartelera “The Underdog” será transmitida por DAZN y dará inicio a las 11:00 p.m., hora de Puerto Rico. No obstante, la estelar entre Camacho y Olascuaga podría subir alrededor de la 1:30 a.m.