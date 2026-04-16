A la espera de la fecha de su próxima pelea, el prospecto boricua Juanmita López de Jesús mantiene el enfoque en terminar el 2026 con un campeonato juvenil que marque el próximo paso de su corta, pero invicta carrera como profesional.

Mientras tanto, su equipo continúa moviéndose y en conversaciones para llevarlo a escenarios de gran proyección.

Entre sus opciones figura una posible participación en la cartelera del 27 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, donde su compatriota Xander Zayas (23-0, 13 KO’s) expondrá sus cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Jaron “Boots” Ennis (35-0, 31 KO’s).

PUBLICIDAD

“Nos encantaría estar en esa cartelera. Apoyando a nuestro compañero y poniendo en alto la bandera junto a él. Sería grandioso estar ahí, pero aún no se nos ha confirmado nada. Nosotros estamos en espera de que nos avisen dónde es que vamos a estar”, compartió López a Primera Hora este jueves previo a la ceremonia del Elite Legends Club de la OMB en un hotel de San Juan.

Tanto López (5-0, 2 KO’s) como Zayas forman parte de la promotora Top Rank, y ya han coincidido en tres veladas.

“Cuando nos digan nosotros vamos a estar más que listos y si es por el título juvenil de la OMB sería grandioso”, agregó.

Juanmita viene de derrotar a Conner Russell Goade por decisión unánime en una pelea de la división supermosca (115 libras), pactada a seis asaltos, el pasado enero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. En esa noche, Zayas venció al alemán Abass Baraou por decisión dividida para unificar sus títulos superwélter.

Por un título juvenil

Con su presencia en la actividad de la OMB, donde se incorporó al campeón Anthony “Princesa” Olascuaga al selecto grupo y se le realizó una nueva distinción al monarca Emanuel “Vaquero” Navarrete, Juanmita quiere mostrar su aspiración de conquistar un título dentro de ese mismo organismo.

“Hoy (jueves) estamos aquí en este gran evento de la OMB, a ver si cuando nos pongan en una de las próximas carteleras se nos da la oportunidad de ir por el título juvenil de este organismo que es lo que queremos para seguir escalando poco a poco”, manifestó.

PUBLICIDAD

“Hemos estado en esa conversación. Junto a la compañía (Top Rank), a mi manejador, Peter Kahn, y a Gustavo Olivieri (presidente de la OMB). Creo que es lo perfecto para seguir impulsando la carrera de Juanmita y seguir poco a poco escalando para que cuando llegue el título mundial ya tengamos una carrera sólida”, dijo.

Así las cosas, el púgil cagüeño no detiene su preparación en el gimnasio.

Ejerciendo su profesión

Tras los pasados días haber completado un grado asociado como entrenador personal, López de Jesús ejerce su profesión en un gimnasio de la capital.

El peleador está enseñando el llamado cardio boxing, donde se utilizan técnicas básicas del boxeo integradas con ejercicios cardiovasculares.

“Estamos empezando poco a poco ejercer en esta carrera. Me encanta. Siempre fue un sueño para mí ser entrenador”, contó el joven atleta.

“En el gimnasio mucha gente no lo ve, pero yo siempre estoy ayudando a mis compañeros como Omar Rosario, William Colón y mi hermana, Belisa López. Siempre estoy mascoteándolos y dándole tips porque a mí me encanta ser entrenador", concluyó López de Jesús.