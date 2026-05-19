El prospecto puertorriqueño Juanmita López de Jesús formará parte de la cartelera encabezada por su compatriota Xander Zayas y el estadounidense Jaron “Boots” Ennis el 27 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York.

El cagüeño (5-0, 2 KO’s) enfrentará al español Alberto Motos (6-2).

La noticia fue confirmada el lunes por su promotora Top Rank. Así las cosas, será la cuarta ocasión en que ambos púgiles boricuas compartan el ensogado.

Juanmita viene de derrotar a Conner Russell Goade por decisión unánime en una pelea de la división supermosca (115 libras), pactada a seis asaltos, el pasado enero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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Esa noche, Zayas venció al alemán Abass Baraou por decisión dividida para unificar sus títulos superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Dichas correas son las que Zayas (23-0, 13 KO’s) expondrá frente a Ennis (35-0, 31 KO’s) en un duelo de invictos.

Motos, por su parte, viene de caer por decisión dividida el pasado enero ante su compatriota español Alberto Márquez.